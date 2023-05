Tartaruga in mezzo alla strada... fermata dalla polizia locale

"Fermata", in mezzo alla strada, una tartaruga.

E' stato un intervento alquanto insolito quello messo in atto dagli uomini della polizia locale nei giorni scorsi. Erano infatti le 16 circa di giovedì 4 maggio quando alcuni agenti in servizio davanti alle scuole medie di Agrate Brianza sono stati allertati della presenza di una grossa tartaruga in mezzo alla strada, in via Battisti, all'altezza dell'intersezione con via Panzeri. Un esemplare piuttosto insolito, una testuggine carnivora di circa 40 centimentri di lunghezza che è stata subito portata in municipio, nella sede del comando. Un "soggiorno" durante il quale la tartaruga è stata nutrita e abbeverata.

"E' stato un ritrovamento abbastanza insolito e che ha richiesto particolare attenzione - ha dichiarato il vicecomandante Massimiliano Trisolini - Si tratta infatti di un esemplare di testuggine carnivora, dunque anche piuttosto mordace e difficilmente collocabile in contesti come fiumi o laghi perché pericoloso per la fauna acquatica. Ci siamo dunque attivati fin da subito con i nostri canali, e in particolare col comando della provinciale e con la forestale, per cercare di ricollocare la targaruga il prima possibile nell'ambiente più consono". Sabato 6 maggio la consegna ufficiale della testuggine a Solaro, in una struttura apposita all'interno del Parco delle Groane gestita dalla guardie ecologiche volontarie, specializzate nella custodia di questi animali.

"La segnalazione dei cittadini, la cui partecipazione civica è sempre molto attiva, è stata fondamentale - ha concluso il vicecomandante - Trovandosi in mezzo alla carreggaiata l'animale avrebbe avrebbe quasi sicuramente finito con l'essere investito. A quei cittadini va dunque il nostro ringraziamento".