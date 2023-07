Lavori alla rotonda: ecco come cambia la viabilità

Al via ad Agrate Brianza i lavori di asfaltatura della rotatoria di Via Matteotti- Via Olivetti e delle relative immissioni con le immancabili ripercussioni sul traffico e sulla viabilità.

Per consentire l’esecuzione dei lavori più impegnativi cercando di limitare i disagi la rotatoria verrà completamente chiusa al traffico nelle giornate del 27, 28, 31 luglio e 1 agosto dalle 20 alle 6. In concomitanza della chiusura notturna della rotatoria, sarà chiuso anche il casello in uscita dalla A4 Agrate Brianza nord, direzione Milano. L’accesso ai mezzi pubblici e di soccorso verrà comunque garantito. Le aziende del comparto nei dintorni della rotatoria forniranno informazioni specifiche e dettagliate sulle modalità di accesso per tutti i propri dipendenti.

A questo link ulteriori dettagli sui nuovi percorsi.