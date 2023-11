Sono Agrate Brianza e Monza le due città brianzole nella top ten delle città più smart d’Italia. Agrate si è piazzata all’ottavo posto (prima in provincia di Monza e Brianza) e Monza al decimo. Al primo posto della classifica c’è Milano seguita da Assago, Trento, San Michele all’Adige (Trento), Bolzano, San Donato Milanese, Agrate Brianza, Brunico (Bolzano), Monza.

Questo quanto emerge dalla classifica elaborata da City Vision Score. Uno studio che ha coinvolto 7mila comuni italiani prendendo in considerazione 30 indicatori, per 6 categorie di indagine. I ricercatori hanno analizzato i dati suddividendoli in sei categorie: smart governance (età media degli amministratori pubblici, quante persone interagiscono digitalmente con la pubblica amministrazione, quanti euro pro capite vengono investiti per l’aggiornamento digitale della pubblica amministrazione, la velocità media del download, quanti sono i dipendenti comunali che hanno ricevuto formazione Ict); smart economy (reddito medio pro capite, unità locali e addetti, il numero delle startup, il tasso di disoccupazione, quanti sono gli addetti nei settori ad elevata intensità di conoscenza); smart environment (raccolta differenziata dei rifiuti urbani, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dispersione idrica, suolo consumato, qualità dell’aria); smart living (densità abitativa, prezzo medio delle case, condizioni abitative, speranza di vita alla nascita, salute e posti letto ospedalieri); smart mobility (parco veicolare privato, utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità lenta, concentrazione veicoli a basse emissioni,capillarità della rete punti di ricarica per i veicoli elettrici); smart people (persone laureate, presenza di luoghi di cultura, parità di genere nel campo dell’occupazione, partecipazione elettorale, digitalizzazione, persone che hanno fatto acquisti su Internet negli ultimi 3 mesi).