"La nuova autostrada ci porterà via un territorio grande 3 volte e mezzo il nostro parco comunale"

“Nel comune di Agrate Brianza le aree che saranno espropriate in via definitiva per la realizzazione di Pedemontana saranno circa 350mila mq, tre volte e mezzo l’estensione del nostro parco comunale Aldo Moro”. La denuncia arriva direttamente dal sindaco di Agrate, Simone Sironi, che nei giorni scorsi ha pubblicato un post sui social per ribadire il suo no alla realizzazione della grande infrastruttura, e per far riflettere i cittadini sull’impatto ambientale che il cantiere e l’opera avranno sulla città.

"Le ripercussioni sulla città"

Di questi 350mila mq, 200mila mq verranno destinati alla realizzazione proprio dell’asse stradale, mentre 100mila saranno all’area di cantiere. Agrate Brianza è uno dei 10 comuni che, con capofila Vimercate, si è affidato a uno studio legale sul progetto di revisione della tratta D. Questa la decisione presa dai sindaci del Vimercatese dopo il deposito da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda del progetto di variante alla tratta D, la cosìdetta D Breve, avvenuto nei primi giorni di agosto che ha fatto partire l'iter autorizzativo per la stesso. Gli enti e i cittadini avranno tempo fino al 13 settembre per presentare eventuali osservazioni.

“Il progetto di Pedemontana impatterà pesantememte su tutto il nostro territorio e in particolare sul comune di Agrate Brianza che si ritroverà ad ‘ospitare’ un raccordo autostradale che non avrà ‘nulla da invidiare’ a quelli che vediamo nelle grandi metropoli americane - prosegue il primo cittadino di Agrate -. Tutti i 350mila mq di area sono nel Parco Agricolo Nord Est; aree che abbiamo sempre cercato di tutelare ma che da domani faranno posto a un’immensa colata di cemento. Sono numeri impressionanti che non ci devono lasciare indifferenti”. Il sindaco annuncia che a settembre è previsto un incontro pubblico con i cittadini proprio sul tema di Pedemontana.

Le prossime fasi del progetto

"Intanto il progetto di Pedemontana avanza. All'inizio del mese di agosto il progetto è stato consegnato ai comuni interessati e l'Autostrada Pedemontana Lombarda ha messo a disposizione alcunu tecnici per spiegare il progetto agli interessati dagli espropri e identificare una soluzione condivisa ad eventuali richieste, nella consapevolezza dell’importanza e della delicatezza di questa fase del progetto per il territorio” spiegano dalla società. “Da questo momento inizia il percorso autorizzativo, con la richiesta al MIT di convocazione della Conferenza dei Servizi, prima della approvazione da parte del CIPESS: un passaggio ufficiale e istituzionale sulla compatibilità ambientale e urbanistica del progetto” – dichiara l’amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde, Gianantonio Arnoldi. E ribadisce “Il progetto della variante di Tratta D risponde alle esigenze funzionali di traffico e di scenario complessivo previste con il completamento dell’infrastruttura. La A36, nel suo assetto definitivo, completerà l’itinerario alternativo alla A4 nei collegamenti est-ovest, grazie al collegamento con la TEEM e di conseguenza con BreBeMi”.

"L'autostrada green che alleggerirà il traffico"

“Questo è un progetto di grande qualità, sia dal punto di vista tecnico e realizzativo, sia ambientale, e siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti – spiega -. È un’autostrada che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria, è rispettosa dell’ambiente e sicura, e toglierà traffico da una delle aree più dense di popolazione e di imprese d’Italia, e anche una delle più belle della nostra Regione. La società è impegnata con tutte le energie per realizzare l’opera: preferiamo infatti concentrarci su aspetti ‘costruttivi’ e non sui contenziosi, che drenano risorse a noi e alla collettività intera”. Queste le parole con cui Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, lo scorso 23 luglio ha commentato il rigetto da parte del Tar del ricorso presentato dal comune di lesmo contro la realizzazione dell'arteria autostradale in Brianza che, secondo le previsioni della società, dovrebbe alleggerire il traffico veicolare