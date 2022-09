Il noto agriturismo messo in vendita all'insaputa dei proprietari

Un prestigioso agriturismo in Brianza con scuderia e vivaio in vendita per 11,6 milioni di euro. Si tratta dell'agriturismo La Camilla di Concorezzo, ma la notizia non è vera. Ad annunciare che quel post, pubblicato su un noto sito di annunci per la vendita e l'affitto di case era una fakenews, sono gli stessi proprietari dell'agriturismo.

L'annuncio è del 24 agosto con tanto di immagini e di descrizione della location nel cuore della Brianza. Un punto di riferimento, non solo per matrimoni e feste, ma anche per convention e per cene e pranzi. Uno degli agriturismi più famosi e gettonati della provincia sarebbe stato messa in vendita alla cifra di 11 milioni e 600 mila euro. "La proprietà di oltre 98 mila mq vanta ormai vent'anni di storia e attività ed è famosa per le sue scuderie, i giardini, il vivaio, le serre, gli allevamenti di ovini e bovini, e naturalmente per l'ottima cucina e l'arredo rustico ma elegante che ne fa davvero un luogo da sogno all'insegna della convivialità - si legge sul sito dell'annuncio -. Nel corso degli anni l’Agriturismo ha completamente investito gli utili aziendali in ampliamenti e ristrutturazioni rendendo la location unica nel suo genere. La struttura si presenta alla sua clientela con ampi spazi verdi di alberi da frutto, orti e serre con una superficie di 1.800 metri, vivaio con una superficie di 2.000 metri, voliera ed una suggestiva chiesetta, dove si celebrano spesso i matrimoni di clienti che organizzano il rinfresco presso la nostra struttura". L'agriturismo è dotato anche di un centro ippico e di stalle. Inoltre ci sono anche stanze per chi desidera soggiornare di notte con ogni confort e una cantina con oltre 200 etichette.

La notizia aveva fatto il giro della rete, sollevando preoccupazione soprattutto tra i clienti. Ma a distanza di una decina di giorni è arrivata la smentita. Sulla pagina Facebook dell'agriturismo l’annuncio che la struttura non è in vendita.

Il post di smentita sulla pagina Fb Agriturismo La Camilla