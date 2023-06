Dalla Brianza una carovana di aiuti per la popolazione e gli animali alluvionati

C'erano anche i volontari delle associazioni Verde Assistenza Villasanta e Rescue Assistence di Lissone nella grande carovana della solidarietà che il 2 giugno è partita da Milano, destinazione Sant’Agata sul Santerno dove hanno consegnato una vera e propria flotta di aiuti umanitari per la popolazione messa in ginocchio dall'alluvione. Oltre a un ricco carico di pappe destinate agli animali.

Una grande spedizione umanitaria chiamata "Una mano per l'Emilia-Romagna", è nata da un'idea di Patrizia Luraschi amministratrice del gruppo Facebook Lagottando e alla quale hanno aderito subito Antonello Puccia, e la Ssi servizi sanitari integrati di Arese. "Insieme è stato lanciato un appello per la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, sia per umani che per animali domestici - riferiscono gli organizzatori -. Sono stati creati punti raccolta, che da Milano e provincia si sono rapidamente estesi alle province di Monza e Brianza, Mantova, Pavia e Lecco. Tutti questo ci ha portati a raccogliere una quantità di viveri tali da riempire ben 10 mezzi capienti (tra cui un furgone da spedizioni e ambulanze ). La nostra missione non sarebbe stata possibile senza l'autorizzazione ottenuta grazie al prezioso contributo dell'amico Bruno Romeo, diplomatico civile umanitario della Jethro International. Precisiamo che abbiamo organizzato tutto da soli, senza sponsor. Questa spedizione è il risultato della determinazione, dell'impegno e del cuore di tanti volontari uniti dal desiderio di aiutare la popolazione Emilia Romagna. Non abbiamo, per scelta, raccolto donazioni in denaro. I volontari hanno pagato il viaggio di tasca loro, tranne il pedaggio autostradale, poiché ci è stato possibile ottenere l'esenzione dhal relativo pagamento in qualità di convoglio umanitario".