La gioia incontenibile della piccola ucraina quando riceve la tavoletta di cioccolato

Quando con la sorellina ha aperto il pacco non stava più nella pelle. Era emozionata e felicissima per quel regalo appena ricevuto. Gli occhi lucidi e le urla di gioia, stringendosi forte al petto quella tavoletta di cioccolato, mentre la sorellina aveva tirato fuori e stava sbucciando un'arancia.

Sono immagini che riempiono il cuore e commuovono quelle del video realizzato dal monzese Natyan Gayatri per testimoniare dove sono arrivati i tantissimi aiuti che i monzesi in questa settimana hanno fatto pervenire nella sede della sua scuola in via Monte Santo, a Monza. Nel fine settimaba Mykola e altri ragazzi ucraini che vivono e lavorano in Brianza hanno riempito un furgone. Tre tonnellate di cibo e di prodotti per l'igiene che Natyan, grazie al passaparola e ai social, era riuscito a raccogliere. Nella sua scuola di San Rocco è stato un via vai senza sosta di persone - tanti perfetti sconosciuti - che hanno voluto dare un piccolo contributo. E che ancora continuano a darlo perchè l'emergenza e l'aiuto non si fermano.

Un furgone carico di 3 quintali di cibo che è arrivato nell'orfanatrofio di Sokyriany nella regione di Chernivtsi. Lì ad attendere i volontari che erano partiti dalla Brianza c'erano 80 bambini rimasti senza la mamma e il papà. Bambini di pochissimi anni ma anche adolescenti che vivono nella cittadina a 1.600 km da Monza. Quando i volontari hanno iniziato a scaricare i pacchi è iniziata la festa. Negli occhi dei più grandi si intravedeva la tristezza e il timore. I più piccoli riuscivano ancora a sorridere e a gioire davanti a una tavoletta di cioccolato. Sedute sul materasso, a scartare e a stupirsi delle leccornie quelle due bambine dai capelli biondi felici e allegre. Nella cameretta non c'erano letti, ma solo materassi ricoperti da un lenzuolo.

Fuori, nel cortile sterrato, faceva freddo. Tutti bardati con giacconi e cappelli con i bimbi che stringevano quel regalo tanto atteso: un frutto, un pacchetto di biscotti, una tavoletta di cioccolato. E poi la festa quando tutti attorno al tavolo pranzavano con quel piatto caldo che era arrivato da Monza: quel riso, quella pasta, quei legumi e quella carne in scatola che fanno sentire il profumo della festa, allontando (anche se solo per poco) la paura della guerra che lì, per adesso, non è ancora arrivata. E si mangiava in piedi, felici, e si gustava senza capricci quella minestra tanto attesa e con un sorriso si ringraziava chi, da lontano, aveva regalato loro un momento di serenità.