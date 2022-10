Il comune brianzolo che aiuta i cittadini a pagare le bollette

Un aiuto per pagare le bollette. Il comune di Bovisio Masciago ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi straordinari – dai 200 ai 500 euro a seconda della dimensione del proprio nucleo familiare - per il pagamento delle utenze domestiche (luce e gas o altra fonte di riscaldamento).

Chi può richiederlo

I contributi sono rivolti ai nuclei famigliari residenti a Bovisio Masciago da almeno un anno, di qualunque composizione, che abbiano un contratto di fornitura di energia elettrica/gas o altra forma di riscaldamento intestato a persone fisiche e che abbiano un Isee ordinario non superiore ai 20.000 euro. “Il protrarsi del conflitto in Ucraina e l’aggravarsi della crisi energetica impone alle Istituzioni di garantire dimostrazioni concrete a sostegno delle famiglie” – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Simone Carcano – “l’introduzione di questa misura rappresenta un primo necessario ristoro rivolto ai nuclei in particolare difficoltà economica, in attesa delle azioni del nuovo Governo appena insediatosi e nella speranza, sempre viva, di una pronta risoluzione della crisi internazionali”.

Come fare domanda

Gli interessati potranno compilare l'apposito modulo on line (disponibile a beve) a partire da giovedì 20.10.2022 e fino al giorno 25.11.2022, autenticandosi con SPID/CIE/CNS, allegando la documentazione richiesta dall’avviso. A conclusione dell’istruttoria delle domande il comune procederà con determina dirigenziale all'approvazione, sulla base dei criteri di cui al punto 3) dell’Avviso, della graduatoria delle domande idonee e dell’elenco delle domande escluse. I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento del fondo a disposizione. Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente tramite bonifico bancario secondo le modalità che saranno indicate nella domanda.