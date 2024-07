Al via il cantiere tra le vie Casati e Toniolo: tutte le modifiche alla viabilità

Andranno avanti per oltre un mese i lavori per il risanamento delle condotte fognarie di Brianzacque che a Monza interesseranno la zona tra le vie Casati e Toniolo. L’intervento è volto a eliminare i gravi problemi strutturali e rientra nel più ampio progetto di potenziamento della rete a valle dello sfioratore di via Boccaccio.

Come specificato in un'apposita ordinanza comunale l’esecuzione dei lavori "visti i calibri della strada nonché i flussi veicolari circolanti quotidianamente" necessiterà di apportare modifiche alla viabilità.

Tutte le modifiche e i divieti

Il cronoprogramma dei lavori prevede l'allestimento del cantiere a partire da lunedì 8 luglio. Fino a lunedì 29 luglio ad essere chiusa al traffico sarà via Casati, via Casati sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra le vie Toniolo e Ampère, e i residenti potranno entrare e uscire da via Orsini che sarà percorribile a doppio senso di marcia. Da lunedì 29 e fino a venerdì 23 agosto gli operai si sposteranno invece in via via Toniolo, che rimarrà aperta solo ai mezzi diretti al deposito di Autoguidovie Italiane.

Nell'ordinanza comunale si specifica altresì che:

è istituito il divieto circolazione lungo via G. Toniolo, a partire dall’intersezione con via G. Casati sino all’accesso carraio del deposito Autoguidovie Italiane.

Pertanto i veicoli circolanti:

lungo piazzetta Filicaia, giunti in prossimità dell’intersezione con via G. Toniolo hanno l’obbligo di svolta a destra e/o sinistra

lungo via G. Casati, giunti in prossimità dell’intersezione con via G. Toniolo, hanno l’obbligo di svolta a destra

i veicoli circolanti lungo via Monte Grappa, giunti all’intersezione con via Toniolo, hanno l’obbligo di proseguire dritto lungo via Monte Grappa stessa, ad eccezione dei veicoli diretti al deposito di Autoguidovie Italiane

in p.zza G. Cambiaghi, nell’area compresa tra l’intersezione con via C. Colombo e le prese d’aria dell’autosilos interrato

in via C. Colombo, nel tratto compreso l’intersezione con via E. Cernuschi e l’intersezione con s.to Piodo

È inoltre istituito il divieto di sosta e fermata lungo ambo i lati del tratto di via G. Toniolo sopra indicato.

Strade chiuse

In concomitanza dell'avvio del cantiere sarà posizionata la segnaletica utile a indicare i percorsi alternativi. Sarà altresì essere prevista idonea segnaletica di "strada senza uscita" all’intersezione delle vie Podgora/Carnia e G. Casati / G. Toniolo, e di "strada chiusa" in prossimità delle intersezioni Filicaia/G. Borgazzi, Carnia/Industrie, Podgora/Carnia, Montesanto/G. Marconi, Montesanto/Zara, San Rocco/Montesanto e dovrà essere garantito il passaggio in sicurezza ai pedoni.

Nell’area di cantiere sarà infine consentita una velocità massima di 20 chilometri orari.