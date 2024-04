Monza sempre più verde: un piccolo bosco ricordando Jajo

Il sogno di Jajo pian piano sta diventando realtà grazie alla tenacia dei suoi genitori, al sostegno degli amici e dei tanti che portano avanti quell’amore per l’ambiente e per la natura che aveva contraddistinto Jajo nella sua vita spezzata troppo presto. Monza adesso ha un nuovo angolo verde: un angolo dove sono stati piantumati 30 alberi grazie alla generosità dell’associazione Bella Jajo, il sodalizio nato nel ricordo di Giacomo (Jajo) Abramo il giovane stroncato a 24 anni a causa di un tumore.

Martedì 23 aprile, alle 17, nel parchetto di via Pina Sacconaghi verrà inaugurato il bosco fiorito realizzato in collaborazione con il Comune di Monza. Un momento di festa (al quale è invitata la cittadinanza) per celebrare questo nuovo angolo di verde in città, portando avanti il grande progetto di sensibilizzazione al rispetto della natura che da sempre era caro a Jajo. Un progetto che i genitori del giovane, attraverso l’associazione, stanno portando avanti e che ha visto già la piantumazione di altre aree della città, soprattutto in prossimità delle scuole nella certezza che l’amore e il rispetto per l’ambiente si coltivano fin dai banchi di scuola. Tanti piccoli “Boschi fioriti Bella Jajo” stanno pian piano crescendo a Monza. Il primo davanti al centro civico LibertHub, in quel quartiere Cristo Re dove Jajo era cresciuto. Un impegno, quello dell’associazione, non solo per rendere le città più sane e più verdi ma anche a sostegno della ricerca contro il cancro.

Jajo è morto il 3 dicembre 2018 a 24 anni a causa di un tumore. Un giovane pieno di vita e di sogni da realizzare, in primis la difesa dell’ambiente che lo aveva portato a scegliere di iscriversi alla facoltà di Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano. Un amore per la natura che i suoi cari stanno portando avanti con iniziative di sensibilizzazione legate al verde e al rispetto dell’ambiente.