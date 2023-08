Nel Bosco della Memoria "dimenticati" gli alberi sradicati un mese fa dal nubifragio

A oltre un mese dal nubifragio che si è abbattuto sulla città di Monza lo scorso 21 luglio lungo le strade e i giardini pubblici ci sono ancora i resti di quella tempesta. Ma c’è un angolo particolare di Monza dove quegli alberi ancora sradicati fanno male: è il Bosco della Memoria, in via Messa dove nel 2016 sono stati piantumati 92 alberi a ricordo di altrettanti deportati nei lager nazisti i cui nomi sono incisi sulle larghe lastre di acciaio posizionate alla base delle piante.

“Gli alberi del Bosco della Memoria giacciono a terra ma non sono morti – ci scrive un lettore che ci ha segnalato il problema inviandoci anche diverse foto -. Questi alberi resistono come hanno resistito quei cittadini deportati nei campi di concentramento”. Ma il monzese è amareggiato nel dover vedere, a un mese dal nubifragio, che quell’angolo di Monza che ha in sé un valore molto particolare, non sia ancora stato sistemato. “Da un mese a questa parte questi alberi sopravvivono appesi a qualche radice ancora interrata sotto il caldo torrido e l’indifferenza generale - continua -. Indifferenza: una parola che abbiamo imparato a conoscere, ma conoscere non significa comprenderne il significato. Si possono ancora salvare aiutandoli a rialzarsi dopo la tempesta del 21 luglio, ma a quanto pare questo aiuto tarda ad arrivare nell'indifferenza generale”.

Sulla vicenda interviene l’assessore all’Ambiente Giada Turato. “Ls situazione è nota all'ufficio Giardini. Tuttavia stiamo procedendo in ordine di priorità. Pertanto alberi sradicati che non interferiscono con il traffico pedonale e stradale e non sono pericolosi (come nel caso di via Messa) verranno rimossi il prima possibile al termine delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza di tratti stradali,cortili scolastici e parchi. Purtroppo, stante la drammaticità della situazione in ogni quartiere della città, nonostante l’ausilio di numerose squadre a supporto, siamo stati costretti a darci delle priorità di intervento. Stiamo lavorando anche sulle bagnature di soccorso, potature urgenti e sui giardini delle scuole”.