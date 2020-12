L'albero di Natale dei bambini in piazza a Monza: "Il più bello della città"

Nessuna festa a scuola e nemmeno recite o concerti natalizi: il covid quest'anno ha trasformato anche il Natale dei bambini. E a Monza per far sentire protagonisti i piccoli è stato allestito un albero a misura di bambini. A decorare l'abete - posizionato in piazza San Paolo - in centro città sono gli addobbi realizzati proprio dagli studenti monzesi insieme ai loro insegnanti. Stelline, angioletti e frasi di speranza che colorano la città e rendono più magica l'attesa di queste feste un po' diverse.

"Tra gli appuntamenti che più mi sono mancati in questi giorni senza ombra di dubbio vi sono gli incontri con i bimbi nelle scuole per lo scambio degli auguri" ha dichiarato il primo cittadino monzese che lunedì mattina ha preso pare alla cerimonia di inaugurazione del grande albero in piazza San Paolo a cui i bimbi hanno assistito in collegamento.

"Negli anni scorsi era diventata ormai una bella tradizione fatta di canti, sorrisi, regalini, poesie e abbracci autentici. Questo strano Natale 2020 ci ha tolto tutto questo, ma non la voglia di salutarci e augurarci Buone Feste, anche se a distanza".

"L'albero più bello della nostra città"

"È bastata una diretta Facebook stamattina per farci arrivare l'urlo entusiasta dei bimbi delle scuole dell'infanzia paritarie che hanno assistito via web all'inaugurazione del grande albero in piazza San Paolo, allestito dalle maestre con gli addobbi realizzati dai loro piccoli alunni: sì, è proprio l'albero di Natale più bello della nostra città" ha aggiunto.

I numeri del virus a Monza

Intanto a Monza i nuovi contagi registrati nella giornata di lunedì sono stati 18 e 92 nell'intero territorio provinciale. Tra l'ospedale San Gerardo e Desio restano 228 le persone covid positive ricoverate di cui 28 in terapia intensiva.