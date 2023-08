Magnolia spezzata davanti alla casa di un invalido: a raccoglierla ci pensa un cittadino

Una storia di solidarietà nata dopo una segnalazione sui social quella che ha visto protagonista un cittadino monzese, corso in aiuto di una persona invalida il cui cancello di casa era stato ostruito dai rami di una grande magnolia spezzatasi, con tutta probabilità, durante l'ultimo nubifragio che ha colpito la città.

Se infatti a Monza ancora prosegue la conta dei danni, non sempre le tempistiche per la risistemazione dei danni a strade e giardini promettono di essere brevi. Di qui, l'appello sulla pagina di "Sei di Monza se..." di un utente che nei giorni scorsi ha segnalato la presenza dei rami di una magnolia spezzatasi durante il nubifragio davanti al cancello d'ingresso di una casa abitata da una persone invalida, in via Parravicini. "Per spostarli ci vorrebbero una motosega e un furgone - ha sottolineato l'utente - Ho chiamato la polizia locale e l'amministratore dello stabile dov'è era situata la magnolia, ma al momento l'area è stata solo delimitata con il nastro bianco e rosso". Una situazione comprensibile se si pensa alla centinaia di chiamate ricevute dalle forze dell'ordine nei giorni successivi alla violenti piogge, e ancora impegnate a cercare di ripulire la città. Complicata però proprio dal fatto che all'interno dell'abitazione in via Parravicini vive una persona invalida.

A rispondere all'appello dell'utente della pagina Facebook sono stati in centinaia. Divisi tra chi riteneva opportuna la necessità di agire al più presto e chi, memore di quanto accaduto a Claudio Trenta, il pensionato brianzolo che ha sistema una buca sulla strada ed è stato multato, pensava invece fosse meglio aspettare che chi di dovere pensasse a rimuovere i rami: "Se fai qualcosa può essere che ti prendi una bella multa come il signore che ha coperto la buca sull'asfalto poco tempo fa" ha scritto non a caso un utente. E lo stesso utente che inoltrato l'appello ha infatti chiarito il perché del suo post: "L'ho postato perché essendo nastrato dalla polizia locale l'albero per legge non si può toccare".

A prendere coraggio, preferendo un gesto di solidarietà, ai tempi forse un po' lunghi previsti dalla burocrazia, è stato quindi un cittadino. Che ha deciso di muoversi in prima persona per rimuovere l'albero spezzato e aiutare il concittadino invalido: "Sereni - ha chiosato ironico postando la foto dell'area ripulita - Un buon trinciapollo ed un pizzico di buona volontà sono bastati per risolvere il dramma di via Parravicini". E aggiungendo poi: "Tutto a posto, ingresso e passaggio pedonale sgombri e puliti. Ramaglie e fogliame già smaltiti in discarica. Sarebbe stato più faticoso stare sul divano a seguire chi si è indignato per il post e attendere l'intervento dell'esercito". Una piccola stilettata, a ricordare a tutti che porgere la mano, a volte, è più semplice che demonizzare le situazioni che non vanno (in città, infatti, le segnalazioni circa i tempi d'attesa legati alla raccolta di alberi e rami danneggiati dal vento non sono mancate.

Un bel gesto che, manco a dirlo, ha trovato grande apprezzamento da parte dei frequentatori della pagina Facebook. "Una persona civile, consapevole del rischio che correva a rimuovere il tutto anche se nastrato, in pochi pochi minuti fa lo ha fatto. Grazie di cuore" ha postato una cittadina. Nella speranza che il bel gesto, facendo appello al buon senso, sia giustificato come tale.