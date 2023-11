A Monza c'è un albero di Natale speciale fatto di creatività e solidarietà

Manca poco all’accensione delle luci: in giro per il centro c’è già aria di Natale. La pista di pattinaggio davanti all’ingresso secondario del comune, le casette in legno del villaggio di Natale. Ma c’è qualcosa di speciale che sta succedendo in via Carlo Alberto. L’arrivo di un grande albero addobbato dai ragazzi (o meglio dagli artisti) autistici di FacciaVista. Così che la piccola piazza Pietro Martire dove l’albero è stato posizionato si è già immersa nel clima della festa che verrà inaugurata sabato 25 novembre alle 17.45.

“I protagonisti di questa iniziativa unica sono i ragazzi di FacciaVista, impegnati nella creazione di addobbi originali sotto forma di casette di legno artisticamente decorate - racconta emozionato ed orgoglioso Matteo Perego, presidente di FacciaVista -. Queste opere d'arte uniche fungeranno da palline, trasformando l'albero di Natale in una splendida testimonianza di inclusione e di creatività”. Un evento inclusivo e che fa rete dove, accanto alle decorazioni degli artisti di FacciaVista, ci saranno anche le collaborazioni della rete Tikitaka e del neonato progetto Carlo Alberto District, creando un momento di unione e collaborazione tra le realtà del territorio.

“La piazza diventerà il cuore pulsante di una festa che unisce arte, commercio, solidarietà e spirito natalizio”, aggiunge Matteo Perego. Un Natale 2023, o meglio “Una via per il Natale” promossa dall’assessorato al Welfare del comune di Monza che, fin da subito, ha creduto nel progetto di rete e di inclusione che FacciaVista e TikiTaka ormai da tempo stanno portando avanti e che sta contagiando tantissimo monezesi anche estranei al mondo del volontariato.