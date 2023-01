L'angolo di Brianza dove sembra ancora Natale

Le palline sui rami e la luce di gennaio inoltrato che si riflette sulle sfere in una giornata di sole. A Villasanta, in Brianza, sembra ancora Natale. In piazza Martiri della Libertà infatti è ancora presente l'abete simbolo della festa più magica dell'anno.

L'albero non ha più le luminarie e non si accende più ma è ancora in piazza, con le palline al seguito. E in questo angolo di Brianza chi passeggia nella piazza ha così ancora l'impressione di essere immerso, il 20 gennaio, nell'atmosfera tardiva delle feste.

Si tratta di un abete vivo, proveniente da un vivaio sulle colline piemontesi che crea allestimenti natalizi ritirando poi gli Abies Nordmanniana - questo il nome scientifico della pianta - per prendersene cura per tutto il resto dell'anno in attesa del prossimo Natale. "Durante tutto l’anno noi ci prenderemo cura di lui, lo nutriremo, gli toglieremo le decorazioni e gli daremo modo di crescere e di svilupparsi. Ogni albero è un essere vivente e come tale va trattato con rispetto" si legge sul sito dell'azienda Zenone. Per adesso l'abete è ancora a Villasanta, posizionato sotto l'occhio attento delle telecamere di videosorveglianza del sistema di monitoraggio comunale.