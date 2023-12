Come i campioni dell'NBA anche i giocatori di Monza sull'album delle figurine

Come i campioni dell'NBA anche i cestisti della Gerardiana sull'album delle figurine. I cestisti della Gerardiana infatti sono protagonisti di un album di figurine. Questa l'iniziativa organizzata per celebrare i 50 anni dalla fondazione dell'associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro di Monza. Come i giocatori professionisti della Serie A, anzi, dell'NBA, i volti di giocatori, allenatori storici e direttivo sono stati, infatti, raccolti in un album di figurine regolarmente in vendita in edicola a Monza: 240 figurine che raccontano la storia e il presente della "Gera".

Ogni pacchetto contiene 7 figurine e costa 1 euro. Le figurine numero 1 e 2 sono dedicate allo storico e indimenticabile allenatore Roberto Perego che, in oltre 30 anni di attività, ha allenato migliaia di bambini del minibasket. A seguire le foto storiche che raccontano alcuni dei tornei più importanti vinti in questi 50 anni, fino ad arrivare alle foto degli attuali atleti, dal microbasket alle giovanili. Una sezione particolare nell'album è stata dedicata agli atleti della nuova squadra "Over 40", composta dalle vecchie glorie della Gerardiana degli anni 90 con l’innesto di alcuni genitori dei ragazzi che attualmente militano nelle giovanili.

La storia della società di pallacanestro monzese

La Gerardiana conta 300 atleti regolarmente iscritti e suddivisi in 16 squadre che disputano i diversi campionati FIP e UISP dell'anno sportivo 2023/24. "L'album di figurine vuole celebrare la storia della Gerardiana con il più classico dei cimeli sportivi - ha commentato il presidente Gianfranco Scotti -. Si tratta di un modo per rendere omaggio sia alla storia della nostra società che nel 2024 compirà 50 anni, sia al suo futuro. Ogni atleta che oggi veste la maglia della Gerardiana ha uno posto preciso nel racconto della nostra società e le figurine ben rappresentano l'importanza che diamo a ognuno dei nostri atleti. Siamo orgogliosi di questo progetto che va a rafforzare lo spirito di squadra e di appartenenza alla Gera. Un ringraziamento doveroso va al direttivo che con grande passione ha seguito anche questo complicato progetto e che con impegno sta organizzando i tanti eventi del 2024, anno del nostro 50esimo anniversario"