Dalla Regione 1,3 milioni di euro per riqualificare il quartiere brianzolo con nuovi alloggi, piazze e aree verdi

Un milione e 300mila euro. Questa la cifra che il Pirellone ha stanziato per la riqualificazione del quartiere delle case Aler di Lissone. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha approvato una delibera che stanzia un ulteriore contributo di 1.308.168 euro per riqualificare la zona e gli alloggi di via Di Vittorio e via Martiri della Libertà. I fondi verranno utilizzati per: la demolizione e la ricostruzione di 12 alloggi dell'edificio denominato ‘F4’ (stanziamento di 1.031.633 euro a favore dell'Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio); per la realizzazione di aree verdi attrezzate, piazze e spazi di relazione, percorsi ciclabili e parcheggi al servizio delle attività pubbliche e private (con uno stanziamento di 276.534 euro a favore del comune di Lissone).

La rinascita del quartiere

"Queste ulteriori risorse - ha dichiarato l’assessore Franco - segnalano una volta di più l’attenzione per il quartiere Aler di Lissone su cui è in corso un grande progetto di rigenerazione urbana finanziato da Regione Lombardia. Una delle mie prime uscite pubbliche da assessore, nei mesi scorsi, è stata proprio a Lissone per inaugurare un edificio rinnovato e porre la prima pietra del nuovo immobile. ‘Missione Lombardia’ significa anche questo: seguire fino alla fine le opere iniziate, senza perdere tempo e con la massima attenzione. Significativi anche i fondi messi in campo per opere che miglioreranno il contesto del quartiere, penso per esempio gli spazi verdi e alle ciclabili. Interventi che migliorano la qualità dell’abitare e rappresentano un altro tassello della nostra progettualità a beneficio degli inquilini delle case Aler ma anche di tutta la comunità lissonese”.

Il cronoprogramma

Questo finanziamento rientra nei complessivi 30,6 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia (18,7 milioni), Aler (5,2 milioni), Comune di Lissone (2,9 milioni) e operatori privati (3,7 milioni) all’interno dell’Accordo di programma (Adp) per l’attuazione del ‘Contratto di quartiere’. La delibera regionale ha approvato il terzo atto integrativo dell’Adp stanziando 1.308.168 euro. “Nel corso del 2024 - ha concluso Franco - dovranno essere completate le ultime attività previste dall’Adp. Oltre alla demolizione e ricostruzione delle 12 abitazioni e alla realizzazione degli interventi di contesto urbano, sono previste attività sociali, a cura del Comune e contemplate dal ‘Contratto di Quartiere’, che riguardano progettazione partecipata, mobilità e street art. Continuerò a monitorare la situazione, da parte mia impegno e attenzione non verranno mai meno”.