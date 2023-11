Alessandro Borghese approda a Monza per 4 Ristoranti: la sfida in città

Settimana scorsa aveva fatto capolino a Monza il van nero targato "4 Ristoranti" ma di Alessandro Borghese, almeno per il centro di Monza, nessuna traccia. Martedì mattina però lo chef, conduttore del talent culinario, era nel capoluogo brianzolo dove sono state effettuate alcune riprese per il programma. A confermarlo è stato un video postato dallo stesso Borghese sui suoi social che lo immortala proprio in piazza Duomo con alle spalle la cattedrale di Monza. Nel video nessuna anticipazione: si mostra con le stampelle ai piedi e spiega ai follower, in più versioni - alcune fantasiose -, come si sarebbe fatto male. In un'altra clip appare invece in autodromo, a passeggiare sulla pista del Tempio della Velocità. E non è solo.

Il talent on the road prevede che per ogni puntata si sfidino quattro ristoratori della stessa area o città e per ogni ristorante in gara verranno valutati quattro aspetti di ogni locale: location, menù, servizio e conto. Ad assegnare i punteggi gli altri ristoratori in gara con in più i voti finali dello chef che potranno ribaltare la classifica e il verdetto finale. Non ci resta che aspettare per scoprire quali sono i ristoranti in gara a Monza. Per il momento non è trapelato nulla di più.