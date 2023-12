Alessandro Borghese a Monza per la sfida di quattro ristoranti: ecco dove è stato

A Monza c'era già stato martedì per presentare con alcuni scatti e video sui social le riprese del talent culinario "4 Ristoranti". Che nel capoluogo brianzolo vedrà sfidarsi altrettanti locali che verranno valutati per la bellezza della loro location, la qualità del menù e del servizio, e ovviamente per il conto.

Nella giornata di sabato 2 dicembre lo chef Alessandro Borghese è tornato a farsi vedere a Monza. Immortalando la sua presenza nella città di Teodolinda attraverso alcuni scatti sui social dai luoghi simbolo della città. E più precisamente in piazza Duomo, sulla passerella dei Mercati che scorre lungo il Lambro, davanti alla Villa Reale e sulla pista dell'autodromo cittadino.

Sorridente, col cappello in testa e il giaccone tartan, e senza fornire ulteriori indizi circa le riprese del programma televisivo. Del quale, non a caso, ancora si sa davvero poco. Seppure il van nero tirato a lucido e con la scritta "4 Ristoranti", logo del programma, passato lo scorso venerdì mattina per le strade della città, avesse di fatto già lasciato intuire quanto poi confermato da Borghese nel video di martedì, ovvero la partecipazione di quattro ristoranti della città al suo format culinario.

Ma se i ristoranti in gara a Monza rimangono per il momento top secret, decisamente più note sono invece le bellezze cittadine. Che lo chef conduttore sta contribuendo con i suoi scatti sui social a far conoscere e apprezzare ai suoi tanti fan. E non solo.