"Basta disagi per i pendolari che usano le navette del Besanino": la vicenda finisce sui banchi del Pirellone

Bus che saltano la corsa o che sono in ritardo, pendolari inviperiti e soprattutto il disagio di chi per 3 mesi dovrà fare i conti con la mancanza di quel treno che collega la Brianza con Milano.

La vicenda del Besanino e dei gravi disservizi subito dai pendolari e raccontati oggi da MonzaToday arrivano oggi sui banchi del Pirellone. A chiedere chiarimenti e interventi è capogruppo della Lega Alessandro Corbetta. "Apprendiamo che oggi, venerdì 14 giugno, alcuni bus sostitutivi del Besanino non hanno effettuato la propria corsa - dichiara il brianzolo -. E così anche nei giorni precedenti come mi hanno personalmente segnalato alcuni pendolari, soprattutto per la navetta Besana – Arosio. Chiediamo all’assessore regionale ai trasporti, Franco Lucente, di fare immediatamente luce su questi disservizi e di fare in modo che Trenord garantisca i mezzi sostitutivi”.

“È inaccettabile che i pendolari, già costretti a subire i disagi dell’interruzione del Besanino, si trovino ad affrontare ulteriori difficoltà – aggiunge Corbetta -. che la tratta è sospesa per lavori di manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura ferroviaria programmati da Rfi. Comprendiamo bene la frustrazione dei pendolari. Proprio per questo la Lega chiede maggiore coordinamento tra gli attori coinvolti e di trovare soluzioni certe affinché le navette promesse da Trenord, e che sono dovute agli utenti per sopperire ai disagi causati dalla sospensione della tratta da parte di RFI, ci siano sempre e non a singhiozzo”.

Il capogruppo del Carroccio conclude il suo intervento auspicando che i 3 mesi di interruzione annunciati da Rfi possano essere ridotti, ricordando che il Besanino è un mezzo strategico e molto utilizzando da pendolari e studenti per muoversi velocemente (e senza usare l’auto) verso Milano.