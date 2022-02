Alessandro cerca un donatore di midollo: l'appello per il giovane malato di leucemia

"Se hai un’età fra 18 e i 35 anni, pesi più di 50 kg e sei in buona salute, puoi iscriverti al Registro e verificare la compatibilità con Alessandro e chi si trova nelle sue condizioni: la tua promessa di donazione varrà anche per tutti gli altri pazienti (più di 1800/anno solo in Italia), una volta iscritti al registro si può essere chiamati per donare al paziente che è compatibile con te".

Questo il disperato appello apparso alcuni giorni fa sulla pagina Facebook dell'Associazione donatori midollo osseo (Admo) del Piemonte. Una ricerca che va oltre i confini della Regione nella speranza che in qualche parte dell'Italia ci sia una persona compatibile che possa donare una speranza ad Alessandro. La speranza, adesso, è proprio riposta nella rete, nella sua forza virale che possa scuotere gli animi e la sensibilità delle persone.

La vita di Alessandro è appesa proprio a quel trapianto: per salvarsi da questa maledetta malattia ha bisogno di un trapianto di cellule staminali del midollo osseo. Ma, purtroppo, nel registro mondiale non ci sono iscritti candidati compatibili. La speranza è quindi quello di trovarlo affidandosi alla rete, alle persone che non conoscono Admo e che, attraverso la storia di Alessandro, decidono di diventare donatori e magari di risultare compatibili con il giovane di Novara.

Per Alessandro la malattia è stata un fulmine a ciel sereno. La febbre per alcuni giorni e poi un rush cutaneo. La corsa al pronto soccorso, gli esami di rito e la diagnosi. Impietosa. Il giovane ha la leucemia mieloide acuta e ha subito bisogno di un trapianto di midollo. Purtroppo tra i suoi familiari nessuno è compatibile, ma la scoperta ancora più triste è che neppure nel Registro mondiale ci sono persone compatibili. Da qui la scelta di lanciare un appello attraverso la rete certi che, magari in qualche parte d'Italia, qualcuno senza saperlo potrebbe salvare la vita ad Alessandro.

"Donare non crea danno alla propria persona e lo si può fare anche con una semplice procedura in aferesi dal sangue del braccio - si legge sulla pagina dell'Admo Piemonte -. Solo 1 donatore su 100.000 risulta compatibile con un paziente in attesa: se non hai queste caratteristiche aiutaci a cercare nuovi donatori, per Alessandro e per tutti gli altri! Alessandro ci ha messo la faccia, tu mettici il midollo".

Info e prenotazioni su www.admopiemonte.org