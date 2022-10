La storia di Alessandro il ragazzo autistico che lavora in biblioteca

"Mamma sono pronto. Accompagnami in biblioteca per il mio tirocinio di lavoro". Queste le parole di Alessandro Perego, pronto e sorridente per affrontare la sua nuova avventura umana e lavorativa. Parole che scaldano il cuore di mamma Melissa che, finalmente, vede tornare il sorriso sul volto del figlio.

Alessandro ha 20 anni ed è un ragazzo autistico. Da alcune settimane ha iniziato il tirocinio di lavoro a Monza, nella biblioteca di San Rocco. Lì, insieme a un altro giovane collega autistico, è impegnato in diverse attività tra le quali anche la trascrizione del copione della recita dei bambini della scuola elementare del rione. Melissa è al settimo cielo. La storia del suo Alessandro nel 2021 era finita sulle cronache nazionali: lei e il marito Matteo avevano chiesto alla preside di non ammettere Alessandro all'esame di maturità (il giovane frequentava il liceo artistico), per permettergli di proseguire e di terminare il percorso ponte per il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Una richiesta negata, ma i due genitori non si sono arresi e grazie all'aiuto delle istituzioni sono riusciti a dare vita all'interno del Parco di Monza all'AutAcademy la prima accademia in Italia a formare i ragazzi autistici e soprattutto a inserirli nel mondo del lavoro.

"Un grazie a Brianza Biblioteche – prosegue Melissa -. Sono quattro i ragazzi autistici che sono impegnati in percorsi di tirocinio lavorativo". Alessandro alcuni mesi fa aveva iniziato il percorso anche nella biblioteca di Seregno dove è diventato un punto di riferimento. "La sua autostima sta crescendo -prosegue -. Finalmente con queste opportunità i ragazzi vengono messi alla prova. Stanno affrontando il percorso con serietà e dedizione, anche se vengono impegnati in attività all'apparenza ripetitive e magari noiose. Ma per loro è importante. E soprattutto gratificante. Un'esperienza unica non solo dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista relazionale. Perché l'aspetto della socialità, dell'interagire, del sapere rispondere a richieste e a rapportarsi agli altri per loro è essenziale. Per la loro autonomia. Così come per tutti, normodotati e non, il lavoro è lo strumento per intraprendere il proprio percorso di vita".

Mamma Melissa inizia a tirare un sospiro di sollievo. Le battaglie portate avanti in questi anni con tenacia stanno dando i primi frutti. Finalmente il mondo del lavoro si è reso conto delle grandi potenzialità di questi ragazzi. "L'abilitazione lavorativa non sempre è scontata - conclude -. Queste esperienze dimostrano che Alessandro e gli altri ragazzi autistici se messi nelle condizioni di lavorare, e accompagnati da professionisti in grado di valorizzare i loro talenti, sono preziosi lavoratori per l'azienda e per la collettività. Mi auguro che il progetto AutAcademy, battezzato dall'allora assessore regionale Alessandra Locatelli oggi ministro della Disabilità, possa essere da apripista ad altre iniziative simili in tutta Italia".