Alessio, il pugile brianzolo che perde il titolo europeo e sul ring chiede la mano alla sua fidanzata

Ha perso il titolo, ma quando ha mostrato sul ring quell’anello le luci e gli occhi dei tifosi erano tutti per lui. Per il campione Alessio Lorusso, 27 anni, che su quel ring dove pochi minuti prima aveva perso il titolo europeo ha poi chiesto alla sua Federica di sposarlo.

Finale romantico quello che si è vissuto sabato sera all’Arena di Monza dove si è disputata The Art of Fighting, evento internazionale che richiama campioni dall’Italia e dal mondo. A livello agonistico una serata da dimenticare per il campione brianzolo Alessio Lorusso, ribattezzato Mosquito, che ha perso il titolo europeo di pesi gallo sconfitto dall’inglese Thomas Essomba. Ma alla fine se ha perso sul ring, ha vinto nel cuore della sua Federica: all’amata fidanzata ha fatto la proposta di matrimonio con l’immancabile anello proprio sul ring. Tra lacrime, emozioni, applausi.