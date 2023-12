Trent'anni fa il grave incidente: Alessio, il giovane rinato sulla sedia a rotelle

Sono passati 30 anni da quel drammatico 5 dicembre 1993 quando la vita di quel giovane, che dopo pochi giorni avrebbe spento la 23esima candelina, è radicalmente cambiata. E quella sedia a rotelle che fin da subito gli sembrava uno spettro e un ostacolo, oggi è diventata un’amica. La sua migliore amica. A parlare, con un video pubblicato su Facebook, è il monzese Alessio Tavecchio atleta, scrittore, formatore ma soprattutto ragazzo prima e uomo oggi simbolo di rinascita e di speranza.

Era in sella alla sua moto quando il 5 dicembre 1993, non lontano dalla Villa Reale, a causa di una buca è caduto rovinosamente sull’asfalto. Un terribile incidente, i soccorsi, il trasporto in ospedale, una giovanissima vita appesa a un filo, amici e parenti che facevano il tifo per lui. Poi il miracolo: Alessio si risveglia dal coma, ma la sua vita non è più quella di prima. Una vita che potrà vivere da seduto, su quella sedia a rotelle che da 30 anni lo accompagna e che, malgrado le normali difficoltà, non gli ha impedito di realizzare i suoi sogni. Anche da una postazione diversa. Ed è lo stesso Alessio – nuotatore che ha partecipato alle Paralimpiadi di Atlanta del 1996, formatore, scrittore e soprattutto anima della Fondazione che porta il suo nome – a raccontare con un video sui social questo particolare anniversario. Alessio in questi anni non ha mai smesso di viaggiare: è diventato formatore nelle scuole e nelle aziende dove racconta la sua storia e soprattutto stimola le persone a ritrovare fiducia in se stesse e nella vita.

“Dopo quell’incidente ho avuto una seconda chance di vita, anche se sulla sedia a rotelle - racconta, ripercorrendo le tanti attività e sogni realizzati in questi 3 decenni -. Ho imparato ad amare, al mio fianco 3 donne meravigliose: mia moglie e le mie figlie. Quando ero in piedi mi sentivo solo, oggi mi sento circondato da persone che credono in me e nel mio sogno”. Il grande sogno di quella Fondazione e di quell’Agriparco di via Papini a Monza che oggi sono simbolo di rinascita, integrazione e grande amore per la vita. Si tratta un centro polifunzionale unico nel suo genere, a carattere Europeo e avallato dalla provincia di Monza e Brianza e dal comune di Monza che punta ad un’inclusione completa ed al rispetto dell’ambiente così come dettato da Agenda ONU 2030.I valori ispiratori e le attività previste nell’AgriparcoHUB rispondono pienamente ai 16 dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il grande obiettivo di realizzare un futuro migliore e più sostenibile per tutti: ristorante, scuola di cucina, laboratori, wine-school e sala polivalente diverranno un punto di riferimento esclusivo per le famiglie ed aziende dove la formazione professionale ed il lavoro saranno rivolti anche a persone con fragilità.