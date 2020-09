Terrorismo, arrestata in Siria (e rimpatriata) Alice Brignoli, 'la mamma dell'Isis'

È stata arrestata in Siria e rimpatriata insieme ai tre figli minori Alice Brignoli, la donna lombarda che nel 2015 insieme al marito Mohamed Koraichi, italiano di origine marocchina, e ai suoi bambini aveva lasciato l'Italia e raggiunto i territori occupati dell'autoproclamato e sedicente 'Stato islamico'.

Ad arrestare la donna, indagata per il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale, i carabinieri del Ros, che dopo averla rintracciata in Siria hanno individuato anche i figli, per poi rimpatriare tutti e quattro.

Il provvedimento cautelare nei confronti della donna è stato emesso dal Gip di Milano su richiesta della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura della Repubblica milanese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In base a quanto emerso dalle indagini, Brignoli e il marito avevano abbracciato la causa dell'Isis e in particolare Koraichi aveva preso parte alle operazioni militari del Califfato mentre Brignoli educava i figli piccoli alla jihad.