"Aiutatemi a trovare Anisia, la mia antenata": l'appello sui social

Si perde nella Monza del secolo scorso la storia raccontata da Lorenzo Frasconi, giovane abitante della provincia di Siena che nei giorni scorsi ha chiesto aiuto ai monzesi per riuscire a trovare notizie sulla sua antenata Anisia, una donna vissuta in città e cugina dei suoi nonni paterni.

Iscrittosi appositamente sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se..." Lorenzo ha infatti postato la foto della sua lontana parente, nella speranza che qualcuno posso averla conosciuta o che qualche parente della donna possa farsi vivo e fornirgli qualche notizia a proposito: "In famiglia i miei nonni mi hanno sempre raccontato che avevano una loro cugina di nome Anisia , che viveva a Monza - ha raccontato Lorenzo agli utenti della pagina - Dovrebbe essere vissuta fra la fine dell'ottocento e deceduta negli anni fra il 1960 e il 1965. Non riesco a trovare alcun documento su questa signora non c'è un nome , non c'è un cognome, c'è solo questa foto e dei racconti a voce".

Contattato dalla redazione di MonzaToday Lorenzo ha poi specificato come della sua antenata ne ha sentito spesso parlare in famiglia quando era più piccolo. Una storia, quella di Anisia, che in seguito non ha mai dimenticato: "In pratica lo zio di mio nonno paterno aveva sposato una signora del nord Italia. Anisia era appunto la cugina della moglie dello zio di mio nonno. Non ho mai saputo però se avesse fratelli o sorelle, o se si fosse mai sposata e se avesse avuto dei figli. Mi sono rivolto agli utenti della pagina perché mi piacerebbe poter incontrare chi l'ha conosciuta".

Nello specifico, nella vecchia foto postata da Lorenzo e scattata da un vecchio fotografo di Milano (Ugo Sgobbi), Anisia appare come una signora di bell'aspetto e dal nobile profilo, con i capelli neri raccolti e vestita secondo la foggia dell'epoca. Una figura, la sua, che non ha mancato di destare la curiosità dei monzesi. Che sui social hanno già risposto all'appello e si sono resi disponibili ad aiutare il senese: "Qualcuno mi ha consigliato di rivolgermi all'ufficio anagrafe per provare ad avere informazioni - ha concluso Lorenzo - e così ho fatto. Ringrazio intanto chi vorrà aiutarmi".

La misteriosa epopea di Anisia è riuscita ad affascinare i posteri monzesi, insomma. Che promettono di non lasciare nulla di intentato per aiutare il giovane amico senese. Che a Monza è legato da un ricordo indissolubile. Vivo in lui fin da quando è bambino.