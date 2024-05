Allagamenti in tutta la Brianza: le strade e i sottopassi che sono stati chiusi

La bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Brianza nel primo pomeriggio di lunedì 20 maggio ha causato allagamenti e quindi la chiusura di strade e di sottopassi (anche in via precauzionale).

Considerato l’avviso di criticità rosso emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia a partire dalla mezzanotte di oggi, il comune di Monza, dove è riunito il Centro Operativo Comunale, ha attivato le misure previste dal Piano di emergenza comunale. "In particolare - riferiscono da piazza Trento e Trieste - per consentire la messa in sicurezza delle automobili a quanti risiedono nelle zone a rischio lungo il corso del fiume in città, i varchi Ztl verranno spenti a partire dalle 21 di questa sera: il suggerimento del comune è quello di portare i veicoli lontano dalle vie adiacenti al fiume.

Le squadre di volontari della Protezione Civile sono già in allerta e dalle 21 di questa sera cominceranno a dislocare transenne e barriere nei pressi dei posti di blocco, da attivare nel caso il Lambro superasse il livello di guardia durante le ore notturne. La Polizia Locale ha poi aumentato le pattuglie in servizio nella notte per coordinare le eventuali attività di emergenza legate alla viabilità.

Dalla Provincia di Monza e Brianza riferiscono invece che è chiuso il sottopasso della Tangenziale Est - Uscita 18 e SP41 nel territorio di Vimercate a partire dalle ore 22 (fino a prossimo aggiornamento), causa malfunzionamento delle pompe in seguito agli eventi naturali avversi degli scorsi giorni.

A Cesano Maderno non è percorribile la via Garibaldi per la caduta di un albero ad alto fusto. Criticità anche in via Cavour e corso Roma. Chiuso il sottopasso di via de Medici.

Notizia in aggiornamento