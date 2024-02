Un nuovo mega skatepark da 900 metri quadrati vicino a Monza

Un’area verde di 1.700 metri quadrati, 900 dei quali riempiti di rampe, scivoli e gradini.

È tempo di lucidare skateboard, roller e bmx: sabato 3 febbraio sarà infatti inaugurato alle porte di Monza il "Sixth plaza", il nuovo e grande skatepark realizzato dentro il Parco rurale di Cascina Gatti a Sesto San Giovanni per tutti gli appassionati degli sport su rotelle. Ubicato nell'area nell’area collocata fra il prolungamento di via Molino Tuono e la parte dietro il Centro Sportivo di via Manin, la sua realizzazione fa parte del "Parco del Borgo rurale di Cascina Gatti nel Parco Media Valle Lambro". E promette di essere il punto di riferimento per gli skaters del territorio.

Ecco com'è fatto

Il "Sixth plaza" ha la forma di un triangolo, grande circa 900 metri quadrati dentro una grande area verde di 1.700 metri quadrati. Ha una piastra in calcestruzzo armato, resistente al gelo e all’usura, con superfici lisce per evitare abrasioni in caso di caduta. Sul perimetro della struttura ci sono scarpate d’erba che consentono zone di caduta libera senza ringhiere di protezione.

I vari punti di snodo e cambio di direzione, così come gli spigoli, sono corredati di specifici elementi di continuità in acciaio, particolarmente studiati per favorire la migliore percorrenza delle diverse linee di skating. immagine a scacchi. Le principali attrezzature sono dedicate a praticanti esperti, ma niente paura per i giovani principianti: c’è spazio anche per alcuni elementi con una minore altezza, ampi raggi e basse angolazioni.

Una grande festa per l'inaugurazione

Alla festa inaugurale del "Sixth Plaza" ci saranno anche numerose esibizioni: dai Milano Cheers ai Pattinatori Libertas Ambrosiana, da Sbanda Brianza agli SkateMi. L'appuntamento è per le 15.30, con accesso libero a tutti.

Si potrà skaterare gratis, senza sosta, in tutti i giorni di sole, da quando sorge fino a mezz’ora dopo il tramonto. Per i minori di 12 anni sarà necessario l'accompagnamento degli adulti