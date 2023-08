La piazza brianzola che per due giorni si trasforma in palestra: allenamenti gratis a suon di musica

Piazza Italia si trasforma in palestra all’aperto dove, per due giorni, grandi e piccini potranno divertirsi. Succede a Biassono, in occasione degli eventi organizzati dal comune per il Gran Premio.

Si inizierà venerdì 1 settembre a suon di musica: dalle 18 baby modern dance, baby break dance, allenamento funzionale ad alta intensità per gli adulti, jazz dance e poi alle 20.30 performance di Danzart dance. Allenamenti anche nella giornata di sabato 2 settembre: si inizierà alle 11 con stretching e mobilità, per proseguire poi nel corso della giornata con esercizi di bonificazione, danzafit, allenamento funzionale, baby hiphop, lindly hop, allenamento ad alta intensitàm per gli adulti. La partecipazione è gratuita. Il programma completo dalla manifestazione sul sito del comune di Biassono.