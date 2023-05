A Monza è stata emessa un'allerta meteo in codice giallo: in arrivo forti temporali

Ancora una allerta per maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità per la giornata di mercoledì 24 maggio in codice giallo per rischio temporali forti. L'allerta entra in vigore a partire dalle 14 e riguarda anche il territorio della provincia di Monza e Brianza del nodo idraulico di Milano e della pianura.

Le previsioni

Per la giornata di mercoledì 24 maggio sono attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporali sparsi sul comparto alpino e prealpino già nel corso della mattinata, mentre saranno assenti nella prima parte della giornata in pianura.

Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche alla fascia pedemontana e di alta pianura, in ulteriore estensione anche al resto della regione tra il tardo pomeriggio e la sera. I fenomeni più intensi, a carattere temporalesco diffuso si verificheranno con maggior probabilità nella seconda parte della giornata e in particolare dal tardo pomeriggio e sera. Previsti rinforzi di vento nel pomeriggio in concomitanza con gli eventi temporaleschi.