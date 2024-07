A Monza e in Brianza è stata emessa una doppia allerta gialla per maltempo

Temporali in arrivo a Monza e in Brianza. E una nuova allerta meteo.

La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un doppio avviso di criticità per l'area del nodo idraulico di Milano per il rischio di temporali e rischio idraulico. L'allerta relativa ai possibili nubifragi (che coinvolge anche la zona della pianura centrale in cui territorialmente ricade parte della provincia di Monza e Brianza) entrerà in vigore a mezzogiorno di domenica 7 luglio e cesserà alle 6 di lunedì 8 luglio. L'avviso di ordinaria criticità per il rischio idrogeologico invece sarà in vigore dalle 6 di domenica 7 luglio all'alba di lunedì 8 luglio.

Le previsioni

"L'approfondimento di una vasta area depressionaria sull'Europa Nord-occidentale comporta l'afflusso di venti freschi e umidi dall'Atlantico verso il Nord Italia, determinando un progressivo peggioramento del tempo con piogge e temporali dapprima su Alpi e Prealpi e, in un secondo momento, anche sulla pianura. Nel dettaglio, si conferma per la giornata di oggi 06/07 l'arrivo delle piogge tra il pomeriggio e la sera su Alpi e Prealpi Occidentali, localmente sotto forma di rovesci e temporali; possibile temporaneo interessamento anche della pianura Nord-occidentale" si legge nel bollettino meteo del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia.

"Nel corso della notte e del mattino di domani 07/07 previste precipitazioni su Alpi e Prealpi Occidentali, localmente a carattere di rovescio o temporale, anche persistenti. Nel pomeriggio sarà probabile la formazione di rovesci e temporali sulla media e sull'alta pianura, localmente anche di forte intensità, con interessamento progressivo da Ovest verso Est e delle restanti aree alpine e prealpine. Si segnala che sui settori alpini e prealpini occidentali saranno possibili massimi locali fino a 100 mm nelle 12 ore e compresi tra 120-160 mm nelle 24 ore, in particolare su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali".