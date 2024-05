Allerta rossa per maltempo anche a Monza, "Previste forte precipitazioni": cosa non fare

Ancora un'allerta maltempo a Monza. E questa volta l'avviso di criticità emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia è in codice rosso, con livello di crititicà elevata. L'allerta, valida anche per il territorio di Monza, entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte, per il rischio idrogeologico.

Allerta arancione invece a partire dalle 21 di lunedì 20 maggio per il rischio idraulico e codice giallo per il rischio temporali. A Monza intanto si stanno ancora facendo i conti per i danni dello scorso 15 maggio quando in seguito al maltempo la città aveva fronteggiato una giornata di emergenze con allagamenti, strade e sottopassi chiusi a causa dell'acqua con danni e disagi in diverse zone. E alle 17.30 di lunedì si riunirà il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile per seguire l'evolversi della situazione.

"Sono previste su Monza forti precipitazioni soprattutto dalla serata, nella notte e nelle prime ore del mattino di domani e - stante queste previsioni - si potrebbero verificare nuovamente allagamenti o esondazioni del Lambro" spiegano dal municipio. "Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini a non sostare nelle aree a rischio, sotto gli alberi e nei pressi di impalcature".