Allerta rossa maltempo a Monza, parco chiuso e allagamenti: le chiusure in città

Ancora pioggia su Monza e sulla Brianza. Per la giornata di martedì 21 maggio a causa dell'allerta diramata per maltempo, con codice rosso per il rischio idrogeologico, il parco di Monza resterà chiuso. Aperto, al solo traffico veicolare, viale Cavriga. A disporre la chiusura è stato il sindaco, Paolo Pilotto, nella tarda serata di lunedì al termine della riunione del Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile che ha seguito l'evolversi della situazione.

"Il livello idrometrico del Lambro si è mantenuto sotto il livello di guardia per tutta la notte nonostante le piogge ininterrotte" hanno spiegato alle 7 di martedì 21 maggio dal municipio. A Monza tutte le scuole di ogni ordine e grado sono aperte.

"Le strade risultano tutte percorribili tranne la traversa di via Boccaccio che porta fino al ponte delle Grazie vecchie, che è transennata per allagamento" specificano. Lunedì per consentire la messa in sicurezza delle automobili a quanti risiedono nelle zone a rischio lungo il corso del fiume in città, i varchi ZTL erano stati spenti a partire dalle 21: il suggerimento è quello di portare i veicoli lontano dalle vie adiacenti al fiume. Pesanti i disagi e i danni causati dal maltempo che lunedì si è abbattuto sulla Brianza: Cesano Maderno e Bovisio Masciago le aree più colpite.

Protezione civile in allerta

Le squadre di volontari della Protezione Civile dalla serata di lunedì hanno cominciato a dislocare transenne e barriere nei pressi dei posti di blocco, da attivare nel caso il Lambro superasse il livello di guardia durante le ore notturne. La Polizia Locale intanto ha aumentato le pattuglie in servizio nella notte per coordinare le eventuali attività di emergenza legate alla viabilità.

Anche la prefettura di Monza ha posto in rilievo la particolare attenzione che dovrà essere dedicata "ai profili viabilistici rispetto al rischio di allagamento delle strade e dei sottopassi", invitando la popolazione a "tenersi informata sulle condizioni meteo e sui rischi presenti sul proprio territorio adottando comportamenti di particolare cautela".