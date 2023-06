A Monza è stata emessa una nuova allerta in codice giallo per temporali

Maltempo in agguato anche sulla provincia di Monza e Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta in codice giallo - livello di criticità due su quattro - valida a partire dalle 10 di venerdì 2 giugno fino alla mezzanotte di domenica 4 giugno per temporali. L'avviso di criticità riguarda anche per l'area di Monza e della Brianza del Lario e delle Prealpi occidentali, della pianura centrale e del nodo idraulico di Milano.

Le previsioni

Nel corso della seconda parte della giornata di oggi 02/06 è atteso lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme a partire dalle zone montane con probabilità di rovesci sparsi e qualche temporale. I fenomeni saranno in aumento nel corso del pomeriggio, soprattutto su Prealpi ed Appennino. Il vento in quota, debole e in prevalenza dal quadrante Nord-Est, potrà favorire il movimento o lo sviluppo a valle dei nuclei temporaleschi da Est verso Ovest; pertanto, nel tardo pomeriggio così come in serata aumenterà la probabilità di interessamento anche delle aree di Pianura pedemontane. Localmente i temporali potranno essere caratterizzati da forti rovesci di pioggia e da grandine per lo più di dimensioni medio-piccole.

Ventilazione debole con brevi e locali rinforzi dovuti ai temporali o alle brezze. Anche per domani, sabato 03/06, le condizioni generali di instabilità determineranno la possibilità di temporali su gran parte del territorio regionale. La debole circolazione atmosferica in quota tenderà a virare dai quadranti orientali verso quelli occidentali; questa rotazione concentrerà il potenziale per lo sviluppo dei temporali maggiormente sulle Prealpi centro occidentali e sulla Pianura, dove i fenomeni convettivi avranno maggiore probabilità di formarsi nelle ore notturne e poi nuovamente nelle ore tardo pomeridiano-serali. Localmente i temporali potranno essere caratterizzati da forti rovesci di pioggia e da g