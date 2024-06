Scatta l'allerta gialla per temporali a Monza e in Brianza

Allerta gialla per il rischio di temporali a Monza e in Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di ordinaria criticità valido anche per il territorio a partire dalle 14 di sabato 29 giugno. L'allerta cesserà alle sei di domenica 30 giugno.

Le previsioni

"Per la giornata di oggi 28/06 previste condizioni di marcata stabilità. Non è comunque da escludere l'occorrenza di isolati rovesci o temporali di debole intensità sui rilievi alpini e prealpini nelle prime ore del pomeriggio e prime ore della sera, con esaurimento di tutte le precipitazioni in serata. Per la giornata di domani 29/06 sono attese precipitazioni di intensità per lo più moderata tra tardo pomeriggio e sera, in particolare sui settori occidentali della Lombardia" spiegano dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia.

"Sui settori di Nord-Ovest i fenomeni temporaleschi risultano al momento più probabili, diffusi e di maggiore intensità; è presente il rischio di grandine, raffiche forti di vento e precipitazioni arealmente tra deboli e moderate (tra 10 e 40 mm/12h) o puntualmente forti (fino a 50-70 mm/12h). Anche sui restanti settori della regione non sono da escludere fenomeni temporaleschi di debole o al più moderata intensità, ma con bassa o molto bassa probabilità di fenomeni forti. Dalla tarda serata i fenomeni tenderanno a traslare verso Est e ad indebolirsi. Al momento risulta poco predicibile l'interessamento tardo-serale delle restanti zone di pianura, mentre risulta probabile l'estensione delle precipitazioni, tra deboli e moderate, a tutte le zone alpine e prealpine della regione fino alle prime ore di domenica 30/06. Si segnala una generale intensificazione del vento associata ai fenomeni temporaleschi, con raffiche a tratti fino a 40-50 km/h anche sulle zone di pianura".