Temporali forti, allerta in codice giallo a Monza e in Brianza

Allerta meteo per maltempo a Monza e in Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso nella tarda mattinata di giovedì 2 maggio una allerta in codice giallo (livello di criticità ordinaria - due su quattro) per temporali forti (e in alcune aree del territorio anche per rischio idrogeologico) valida anche in provincia di Monza e Brianza. L'allerta cesserà a mezzanotte di venerdì 3 maggio.

Le previsioni

"La Lombardia continua ad essere interessata da una circolazione depressionaria che determina condizioni atmosferiche instabili. L'impulso perturbato, con piogge a tratti intense, sta interessando la regione dalla giornata di ieri 01/05" spiegano dal Centro Funzionale Monitoraggi Rischi Naturali. "Al momento, le precipitazioni, anche a carattere di rovescio temporalesco, stanno iniziando a interessare il territorio pavese, in spostamento nelle prossime ore verso le restanti zone di pianura e successivamente ancora verso Nord a interessare le zone prealpine e quelle alpine. In coda a questo passaggio, nel tardo pomeriggio (dalle 16 circa), sarà possibile lo sviluppo di rovesci sparsi sulla pianura seguiti da residue piogge di debole intensità, che potranno insistere localmente anche in serata, principalmente su pianura e Prealpi".

E ancora "Vento di direzione variabile, in prevalenza debole ma con possibilitemporaneirinforzi durante il passaggio degli impulsi perturbati con occasionali raffiche possibili fino a 55 km/h. Esaurimento dei fenomeni previsto tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Durante l'intera giornata di domani 03/05 saranno possibili ancora deboli piogge o rovesci, più probabili nel pomeriggio e sera su Alta Pianura e Prealpi".