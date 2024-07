Allerta gialla in Brianza: in arrivo forti temporali e raffiche di vento fino a 70 km/h

Ritorna il maltempo in Brianza. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 12 di domani, domenica 21 luglio, fino alle 6 del mattino di lunedì 22 luglio.

Dopo la bomba d'acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla Brianza, di nuovo rischio forti acquazzoni sul nostro territorio. " Dalla tarda mattinata di domani 21 luglio - si legge nel bollettino diramato dalla Regione - in Lombardia sono previsti rovesci e temporali sparsi sui rilievi a partire dai settori occidentali ed in estensione a tutti i rilievi nelle ore centrali. Si segnala la possibilità di un passaggio temporalesco rapido sulla pianura tra il pomeriggio e la tarda sera/notte di lunedì 22 luglio e accompagnato da un temporaneo rinforzo del vento, con raffiche massime attorno ai 50-70 km/h. Saranno possibili massimi locali compresi tra 50 e 70 mm nelle 6 ore in concomitanza dei passaggi temporaleschi e tra 60 e 90 mm nelle 12 ore sulle zone di Nord-Ovest".

I temporalo di ieri, venerdì 19 luglio, hanno provocato molti danni nella zona delle Groane e della Valle del Seveso. Danni a Meda, Lentate sul Seveso, Lazzate, Ceriano Laghetto Cesano Maderno e Seveso e Lesmo. I danni riguardano soprattutto alberi caduti, lamiere e tegole pericolanti, tetti scoperchiati. Tante le segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione: alberi sradicati, strade allagate e a Meda c'è stato anche chi si è ritrovato i vetri delle finestre in frantumi. Oltre una quarantine gli interventi che ieri sera hanno visto i pompieri brianzoli impegnati sul territorio.