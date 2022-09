"Caro Giovanni gente come noi non molla mai"

Lui è stato 'esonerato' dai monzesi lo scorso 26 giugno. Conosce bene i sentimenti dell'essere messo da parte. E oggi che questa situazione la sta vivendo l'ormai ex mister Giovanni Stroppa ha deciso di inviargli un messaggio.

A parlare è Dario Allevi, ex sindaco (tifosissimo del Monza, oltre che della Juventus), che sulla sua pagina Facebook ha inviato un messaggio al mister che oggi è stato sostituito da Raffaele Palladino. "Ricordati sempre che, come cantano i ragazzi della Davide Pieri, la gente come noi non molla mai!", ha scritto Allevi. Ricordando le emozioni che Giovanni Stroppa ha regalato ai tifosi del Monza riuscendo, per la prima nella storia della società, a portare in bagaj in serie A.

"Purtroppo è la legge del calcio, in Italia poi direi che è la legge degli sport di squadra - scrive Allevi -. Quando i risultati tardano ad arrivare quasi sempre si cerca di dare una scossa all’ambiente cambiando l’allenatore non potendo sostituire un’intera rosa di giocatori. E chi, come te, ha deciso di intraprendere questo mestiere lo sa perfettamente. Ne abbiamo parlato spesso e, durante queste amichevoli chiacchierate, mi ha sempre colpito la tua serenità e la tua umiltà. Ma una cosa non dimenticarla mai: quello che ci hai regalato rimarrà per sempre, hai scritto da attore protagonista nella notte di Pisa la pagina più bella della ultracentenaria storia biancorossa e, anche per questo, ti saremo eternamente grati".

Una gratitudine dimostrata dalla festa che la città ha regalato al suo mister e ai suoi ragazzi dopo la promozione in serie A. Ma anche attraverso l'assegnazione, lo scorso 24 giugno, del Giovannino d'oro, la massima onorificenza cittadina.