L'alone bianco luminoso sul cielo della Brianza: le ipotesi degli esperti

Diverse segnalazioni si sono avute ieri sera 18 settembre sui social, come riportano anche gli esperti di 3Bmeteo, circa uno strano alone di colore bianco molto luminoso apparso in cielo attorno le 19,30. Le segnalazioni maggiori riguardano soprattutto il Nord Ovest. Tuttavia il fenomeno è stato visibile anche all'estero in particolare tra Spagna e Portogallo. Tra le ipotesi potrebbe trattarsi di un'esplosione di componenti del razzo Strarship di SpaceX o di un test di un lancio del missile M51 dalla Francia. Nei prossimi appuntamenti vi daremo maggiori ragguagli. Da Natural Meteo e Natural Meteo Reporter scrivono che qualcuno lo attribuisce all’esplosione del razzo Starship, altri un possibile test balistico avvenuto in Francia. "Appena si avranno notizie in merito, spiegano, aggiorneremo il post. Nel caso aveste informazioni utili scrivercele qui sotto nei commenti".

Molte le segnalazioni anche dalla Brianza, dal Comasco e dai paesi intorno a Bergamo. Voi lo avete visto?