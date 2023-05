Il grande cuore degli alpini monzesi arriva fino a Haiti

Con le loro uova di Pasqua hanno portato sorrisi e dolcezza sulle tavole di tante famiglie brianzole. Ma grazie a quelle uova sono riusciti anche a portare un aiuto alle popolazioni di Haiti seguite dal missionario don Levi. Un assegno da 3mila euro quello che nella serata di venerdì 26 maggio il Gruppo Alpini Monza Centro ha consegnato al religioso.

La cerimonia si è svolta all’oratorio di Sant’Albino. Don Levi ha raccontato la sua esperienza a Haiti, i bisogni di quel Paese, l’emergenza sanitaria, la mancanza di professionisti e di farmaci per curare le tante persone che hanno bisogno. Così che quei 3mila euro raccolti grazie alla generosità di chi, per Pasqua, ha voluto finire il pranzo con l’uovo degli alpini monzesi servirà per acquistare medicine e per formare sul posto infermiere. “Questa iniziativa, come tutte quelle organizzate dagli alpini, sono fatte con il cuore - commenta il capogruppo Andrea Melzi -. Quei fondi, probabilmente, basteranno per due anni a garantire medicine e formazione, permettendo così a giovani del posto di studiare per diventare infermiere".

Ma la solidarietà del Gruppo Alpini Monza Centro non finisce. Nella giornata di ieri, sabato 27 maggio, con il loro stand in centro hanno distribuito stelle alpine e i fondi raccolti verranno devoluti alla popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna.