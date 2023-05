Soltanto qualche settimana fa hanno soccorso un cucciole di border collie sulla statale 36, all'altezza di Seregno, investito sotto gli occhi del padrone da un automobilista che è poi fuggito. Fra mille difficoltà perché la corsia d'emergenza era occupata dai furbetti. Senza perdersi d'animo lo hanno immobilizzato sulla barella, caricato è messo sotto ossigeno, e in pochi minuti trasportato insieme al suo proprietario nella clinica veterinaria di Desio dove nel frattempo erano già stati allertati i medici.

Sono dei veri e propri "angeli" per cani e gatti i volontari dell'odv Ambulanze Veterinarie Italia, il "118 per animali" che opera in tutta la provincia di Monza e Brianza con due ambulanze e 6 volontari addetti al primo soccorso e al trasporto per gli animali in caso di emergenza. A dirigere il gruppo in veste di responsabile è Dario Viganò, convinto che tale servizio sia indispensabile per tutelare l'incolumità degli animali da compagnia che i loro proprietari, il più delle volte in evidente difficoltà in caso di traumi o malori dei loro amici pelosi: "E' un servizio che purtroppo ancora molti non conoscono e che pure permette di ovviare alla mancanza di presidi di assistenza e trasporto d'emergenza nelle cliniche veterinarie - ha spiegato - In caso di incidente o di malore, infatti, le cliniche non hanno la possibilità di mandare all'esterno i propri addetti l'unica possibilità per i proprietari di cani e gatti è quella di prendere la propria macchina e portare l'animale personalmente nella struttura. Una scelta obbligata che in tanti casi si rivela però pericolosa. L'animale che soffre infatti diventa aggressivo perché ha paura e invero, in caso di traumi profondi, alcune manovre possono risultare fatali. Proprio come accade per gli esseri umani".

Non è un caso che proprio Viganò, insieme al suo gruppo di volontari, sia stato chiamato a correre in soccorso dell'ormai noto cucciolo aggredito da un molosso nell'area cani di Muggiò nei giorni scorsi. "E' stato un intervento piuttosto difficoltoso perché il cucciolo, che si era nascosto sotto a un'auto, aveva delle profonde ferite al collo ed era molto spaventato. Trarlo in salvo ha richiesto molta pazienza e ovviamente l'utilizzo di apposite tecniche di approccio". Tecniche che Viganò e i suoi hanno imparato ai corsi di formazione che Ambulanze Veterinarie organizza per tutti coloro che intendono spendersi come volontari per l'odv.

Ambulanze Veterinarie Italia è infatti presente in molte province del nord Italia, con un numero unico di emergenza, 110 operatori e ben 26 ambulanze. Cui si aggiungerà fra qualche settimana anche una nuova ambulanza donata al gruppo da Seregno soccorso, l'associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza al servizio dei cittadini brianzoli, e che sarà messa a disposizione proprio della sezione monzese. "E' un gesto che annulla le differenze fra coloro che si spendono per aiutare gli esseri umani e coloro che invece sono impegnati come volontari nel soccorso al mondo animale, sottolineando il significato più ampio e l'importanza del fare volontariato - ha sottolineato Jimmy Dotti, presidente di Ambulanze Veterinarie Italia - Soltanto l'anno scorso abbiamo eseguito più di 160 interventi nei quali siamo stati presenti con i nostri mezzi dotati di tutti i dispositivi necessari al primo soccorso per gli animali, ivi compresi l'accalappiatore, una gabbia e la bombola per l'ossigeno". Come spiegato ancora dal presidente il primo soccorso svolto dall'odv non riguarda solo cani e gatti ma anche tutti gli altri animali in difficoltà (obbligatoriamente alla presenza e con il benestare dei legittimi proprietari giacché per gli animali selvatici la competenza spetta ai comuni), come per esempio i tori o i cavalli, trasportati su appositi rimorchi e per i quali, in caso di gravità, i mezzi di soccorso di Ambulanze Veterinarie Italia (tramite apposite convenzioni con le autostrade) sono autorizzati all'utilizzo di dispositivi di segnalazione di emergenza luminosa e acustica.

E c'è di più. Perché i volontari dell'odv si premurano anche di riaccompagnare i proprietari degli animali dalla clinica veterinaria alla propria abitazione nel caso non dispongano di un mezzo per spostarsi. Un servizio utilissimo, specie per tanti anziani.

Per contattare l'ambulanza veterinaria il numero per tutte le province del nord Italia è 331 4824724.