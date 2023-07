Gli ambulatori dei bambini disabili ancora senza sede, ma (forse) per poco

L’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile (Uonpia) del San Gerardo resta ancora senza sede e le famiglie, dopo la chiusura degli ambulatori all’ospedale Vecchio di via Solferino, si spostano sulle varie sedi territoriali dove sono stati dislocati (momentaneamente) i vari servizi. Il problema – che per primo fu sollevato da Unione Popolare – adesso finisce anche sui tavoli del Pirellone, con l’interrogazione depositata dal consigliere regionale dem Gigi Ponti.

“La chiusura, la scorsa primavera, e la perdurante incertezza sulla nuova ricollocazione dell'Unità operativa di neuropsichiatria infantile, che aveva sede nell'area dell’ospedale Vecchio di via Solferino a Monza, sta avendo ripercussioni importanti sulla presa in carico e sui percorsi riabilitativi dei minori e delle famiglie. Risulta urgente capire in che modi e tempi Regione Lombardia intenda ripristinare il servizio – dichiara il consigliere regionale brianzolo del Pd -. L’Unità operativa di neuropsichiatria infantile era rimasta uno degli ultimi presidi dell’area del San Gerardo Vecchio ed era un punto di riferimento per i bambini e gli adolescenti fino ai 18 anni con disturbi del neurosviluppo, sindrome di Down, autismo, ritardo e/o difficoltà di linguaggio e dell’apprendimento, patologie motorie, psicopatologia. Solo una piccola parte dei pazienti ha potuto essere trasferita negli ambulatori di NPI dell’ospedale Nuovo, nella sede della Casa di Comunità all’ospedale Vecchio e nella sede della Uonpia di Brugherio. Considerata però la carenza di spazi e le difficoltà logistiche e di spostamento soprattutto per l’utenza di origine straniera, nonché la dispersione degli operatori che non permette un lavoro integrato di equipe, il progetto iniziale era quello di trasferire l’Uonpia in un altro padiglione dell’ospedale Vecchio dopo lavori di ristrutturazione. Ad oggi, dopo che quella soluzione si è dimostrata inattuabile, non esiste un nuovo progetto. Anche se in piazza Cambiaghi a Monza esiste uno spazio di proprietà di Regione Lombardia, che ospitava l’Ufficio Territoriale Regionale Brianza, e che potrebbe essere idoneo". Ponti chiede una rapida soluzione al problema affinché il servizio venga unitariamente ricollocato in un’unica sede.

La redazione di MonzaToday ha contattato l’Irccs San Gerardo dei Tintori per avere aggiornamenti in merito alla vicenda che sta creando disagi a molto utenti. “Nel mese di marzo si è dovuto abbandonare i fabbricati numero 39 e 40 (padiglione Brigatti) del presidio di via Solferino che ospitavano gli ambulatori di Neuropsichiatria infantile (UONPIA), a seguito di una verifica che ha portato ad una prudenziale chiusura dei fabbricati – si legge nella nota ufficiale -. Le attività sono state trasferite al day hospital della Neuropsichiatria infantile di via Pergolesi; presso il poliambulatorio di Brugherio; presso il poliambulatorio di via Solferino. È inoltre stata prevista, per alcuni tipi di attività prettamente colloquiali (vedi psicologo), la possibilità di avvalersi della telemedicina o comunque di attivare il servizio tramite consulto telefonico. Subito era stata individuata quale soluzione il padiglione numero 28 sempre del Vecchio ospedale ed erano state avviate le complesse attività di verifica riguardo l'idoneità dello stabile ad ospitare il servizio. Gli esiti delle verifiche (pervenuti a fine giugno) hanno evidenziato l'impercorribilità di questa soluzione. Si sono quindi riprese altre soluzioni, nel frattempo lasciate in stand by, e si è avviato il percorso per il loro allestimento. Nei giorni scorsi è anche emersa, d'intesa con l'amministrazione comunale, l'ipotesi di esplorare l'utilizzo degli spazi di piazza Cambiaghi (che precedentemente erano occupati dalla sede territoriale di Regione Lombardia) per ospitare parte delle attività. In questa prospettiva, dopo contatti con gli uffici preposti di Regione Lombardia, è già stato programmato un sopralluogo con i funzionari regionali nei primi giorni della prossima settimana per valutare l'idoneità e l'adattabilità dei locali al servizio. La sede definitiva dell'UONPIA è comunque prevista al Vecchio ospedale in locali di nuova costruzione, all'interno di un complesso di servizi quali la casa di comunità, l'ospedale di comunità, il SERD, il consultorio per i quali è già stata avviata la fase progettuale. Tutto questo in attuazione del recente accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Fondazione Irccs San Gerardo e comune di Monza".