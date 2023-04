Al San Gerardo aperto un nuovo ambulatorio

Al San Gerardo è stato inaugurato un nuovo ambulatorio multidisciplinare di Riabilitazione del pavimento pelvico.

Pelvic Floor Unit e Ostetricia ampliano l’offerta dei servizi

La Pelvic floor unit afferente alla clinica di Ginecologia della Fondazione Ircss San Gerardo dei Tintori, diretta Fabio Landoni, professore associato di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, si è dotata di un nuovo ambulatorio multidisciplinare per la riabilitazione del pavimento pelvico grazie alla collaborazione con la clinica di Ostetricia diretta dalla professoressa Anna Locatelli.

Una nuova speranza, dunque, per tutte quelle persone, circa un quarto della popolazione adulta e in gran parte donne, che oggi si trovano a dover affrontare i disagi dovuti alle disfunzioni del pavimento pelvico. Una patologia che si manifesta con sintomi come l'incontinenza urinaria (durante gli sforzi quotidiani, tosse, starnuti…) stitichezza, dolori pelvici o mal di schiena, e nei casi più gravi con segni di prolasso d’organo.

Pelvic floor unit, oltre 4 mila prestazioni e 100 interventi all'anno

La Pelvic floor unit si occupa annualmente dell’erogazione di più di 4000 prestazioni ambulatoriali e 100 procedure chirurgiche - hanno chiarito dal San Gerardo - La possibilità di accedere ad una infrastruttura e a un team multidisciplinare specializzato nelle disfunzioni del pavimento pelvico garantisce la personalizzazione dei trattamenti per rispondere alle esigenze di tutte le pazienti. Si potrà accedere al servizio previa valutazione di necessità da parte del medico di Medicina generale.

“La Pelvic Floor Unit è nata dall’esigenza di offrire alle pazienti con disfunzioni del pavimento pelvico il miglior percorso diagnostico-terapeutico, offrendo un approccio integrato e personalizzato in un’unica infrastruttura dedicata alla donna - ha affermato Matteo Frigerio, coordinatore della Pelvic floor unit del San Gerardo - I servizi offerti sono molteplici, e tra gli altri includono la riabilitazione del pavimento pelvico, le iniezioni intravescicali di tossina botulinica, le instillazioni vescicali di acido ialuronico, la laserterapia, sino a ricorrere, nei casi più complessi, a trattamenti chirurgici individualizzati”.

Un nuovo ambulatorio di riabilitazione multidisciplinare

“Da oggi - ha aggiunto la dottoressa Alice Cola della Pelvic Floor Unit - L’offerta dei servizi si arricchisce di questo nuovo ambulatorio multidisciplinare di riabilitazione del pavimento pelvico, in cui i trattamenti riabilitativi saranno svolti in collaborazione con ostetriche dedicate. L’obiettivo è offrire alle donne - in particolare nel delicato periodo del post partum - un servizio di riabilitazione del pavimento pelvico all’avanguardia. In tale ambulatorio si svolgeranno sedute dedicate mirate al potenziamento muscolare e al recupero della corretta propriocezione neuromuscolare, mediante integrazione della fisiokinesiterapia tradizionale con le più moderne tecnologie riabilitative, quali l’elettrostimolazione, la magnetoterapia, il biofeedback, e la radiofrequenza”.