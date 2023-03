L'ambulatorio del San Gerardo è stato chiuso: famiglie nel caos, ecco perché

Amara sorpresa per i genitori dei bambini e dei ragazzi in cura all’Uonpia di Monza. L’Unità operativa per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza con sede all’ospedale Vecchio ha chiuso i battenti. Dopo la consueta verifica dei locali - ubicati nei vecchi padiglioni di via Solferino che risalgono a un oltre un secolo fa - la direzione ha preferito un prudenziale abbandono dei due fabbricati del padiglione Brigatti per eventuali interventi di manutenzione. Al servizio afferiscono i pazienti da 1 a 18 anni con serie fragilità. Si tratta soprattutto di bambini e di ragazzi portatori della sindrome di Down, autismo, difficoltà del linguaggio, disturbi dell’apprendimento, problemi motori e neuropsichiatrici. I piccoli pazienti sono stati momentaneamente trasferiti all’Uonpia di Brugherio e all'Irccs di via Pergolesi dove già sono numerosi i bambini e i ragazzi in cura.

A denunciare la chiusura Unione Popolare di Monza e Brianza. “È un presidio sanitario da anni in grave sofferenza sia strutturale, sia soprattutto di organico: se hai un figlio o una figlia in difficoltà devi aspettare fino a 2 anni per essere preso in carico. E il tempo per un bambino in fase evolutiva sappiamo quanto sia importante”, si legge nella nota ufficiale.

Dalla direzione dell’Irccs San Gerardo precisano che le attività non sono state fermate: 2 medici sono stati spostati al day hospital della Neuropsichiatria infantile di via Pergolesi, 3 presso il poliambulatorio di Brugherio, e 2 presso il poliambulatorio di via Solferino dove collocare l’attività degli altri operatori sanitari presenti, allungando dove necessario l’orario lavorativo fino alle 20. “È inoltre stata prevista, per alcuni tipi di attività prettamente colloquiale come quella dello psicologo - riferiscono dalla direzione dell’Irccs San Gerardo - la possibilità di avvalersi della telemedicina o comunque di attivare il servizio tramite consulto telefonico. È doveroso precisare che i pazienti sono stati contattati uno ad uno per essere informati dello spostamento delle attività Per maggiore scrupolo sono inoltre stati posti immediatamente dei cartelli all’ingresso dell’ex ospedale Umberto I e del padiglione con l’indicazione a contattare la Neuropsichiatria infantile per qualsiasi necessità o chiarimento”. Intanto c'è un progetto di trasferire l’Uonpia al padiglione 28 dell'ospedale Vecchio. Circa un mese e mezzo di lavori prima di aprire i battenti del nuovo servizio che secondo il progetto sarà dotato di 5 palestre e 11 studi dove proseguire l’attività con le stesse caratteristiche già garantite presso la vecchia sede dell’Uonpia. “Dopo i lavori di pianificazione le opere inizieranno nei prossimi giorni - fa sapere la direzione -. È anche in fase di valutazione l’approntamento di ulteriori ambulatori in strutture già attive nell’ospedale Vecchio. Inoltre siamo disponibili ad incontrare le associazioni dei genitori per illustrare il progetto”.

Ma intanto la nuova riorganizzazione avrebbe già portato importanti ripercussioni negative sulla vita delle famiglie dei pazienti tanto che, come riferisce Unione Popolare “la metà dei pazienti, per problemi logistici e di spostamento (la maggior parte di loro é di origine straniera), ha abbandonato le cure”. Unione Popolare ribadisce un immediato intervento, non solo riportando l’Uonpia a Monza, ma incrementando anche il numero di neuropsichiatri, psicologi, terapeuti.