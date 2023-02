In Brianza apre il grande rifugio per i gatti

Il taglio del nastro è previsto in primavera. La sede è già stata individuata e sarà ad Agrate Brianza. Ma nel frattempo servono fondi per ultimare i lavori. Nel grande gattile verranno accolti i gatti di colonia in sterilizzazione, i gattini orfani e i gatti abbandonati. Nella struttura ci sarà un’area dedicata ai gatti di colonia pre e post sterilizzazione; uno spazio separato per ospitare i gatti domestici in attesa di adozione; un’area infermeria; e uno spazio per le attività di segreteria e i colloqui.

Un importante risultato per l’associazione ‘Amico Gatto’ sodalizio operativo in Brianza da quasi 30 anni e che riesce a realizzare il grande sogno di aprire un gattile. “Stiamo per aprire la nostra prima struttura registrata – spiegano - dopo anni di stalli a casa di generosi volontari. Abbiamo molte regole e standard giustamente da rispettare, materiali e attrezzature da acquistare e i costi sono alti. Oltre all'affitto che abbiamo già messo in conto, ovviamente”. Un progetto che, logicamente, impone dei costi. Da qui l’idea di lanciare una raccolta fondi on line per affrontare le spese.

“Dobbiamo modificare e fare certificare l'impianto elettrico – proseguono -. Dare una bella imbiancata con vernici lavabili (in modo da poter periodicamente disinfettare tutto) e infine predisporre aree per la pulizia lettiere e preparazione cibo. Se avanzeranno fondi si potranno anche comprare i giochini, le cucce, i tiragraffi, le ciotoline colorate e tanto altro per creare un ambiente piacevole e sereno per i gatti domestici ospiti. Insomma tanto, tanto lavoro, affrontato col sorriso sulle labbra perché finalmente si realizza il sogno di tutti noi! Ci mettiamo anima e corpo per poter fare la differenza per i gatti meno fortunati, per quelli che hanno perso la loro famiglia e vengono sbattuti in strada, per i piccoli senza mamma, per i gatti anziani e malati recuperati a volte un attimo prima dell'eutanasia, per i gatti di colonia sfiniti dalla fame e dalle troppe nascite”.