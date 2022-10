Il comune dà l'ok all'ampliamento dell'azienda, ma il comitato di quartiere non ci sta

Il comune di Monza annuncia il via libera al progetto di ampliamento dell'azienda Elesa che porterà 100 nuovi posti di lavoro. Ma il Comitato di quartiere di Sant'Albino, che da tempo aveva sollevato alcune perplessità sull'intervento, non ci sta. E scrive una lettera a Marco Lamperti, assessore al Governo del Territorio. Proprio nella giornata di martedì 4 ottobre dal municipio era arrivato l'annuncio del via libera all'ampliamento dell'azienda sull'area di via Pompei. Un'azienda presente in città da 80 anni e molto legata al territorio.

Il progetto

“L’operatore realizzerà solo il 75% di quanto permesso, con una conseguente riduzione del consumo di suolo rispetto a quanto previsto dal PGT - precisa Lamperti -. Inoltre questo Piano Attuativo ci permette di sistemare la viabilità dell’area industriale a nord di Sant’Albino, tracciare una nuova ciclabile e risorse per opere in campo ambientale di quasi 1 milione di euro. Il progetto, oltre alle opere a verde, prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale, da realizzare in un corridoio verde da via Adda fino a via Walter Fontana verso il centro natatorio Pia Grande; sono previsti anche altri interventi nel quartiere Sant’Albino. Dal punto di vista della mobilità è prevista anche la congiunzione delle due vie ora a fondo cieco, via Fontana e via Pompei, con la realizzazione dei relativi sottoservizi".

Le richieste del Comitato

Ma il Comitato di quartiere non ci sta: la loro richiesta datata 23 settembre di organizzare un'assemblea pubblica, con la partecipazione dell'assessore, per presentare il progetto prima della delibera di giunta è stato ignorato. Lunedì 3 ottobre il comitato ha organizzato un incontro aperto ai cittadini durante il quale ha raccolto perplessità e richieste in merito al progetto che impatterà sul quartiere. Richieste che nella giornata di mercoledì 5 ottobre sono state inviate direttamente all'assessore alla partita.

Nella lettera il Comitato di Sant'Albino chiede: un incontro pubblico urgente (l'11, 12 o 14 ottobre) anche alla presenza dell'amministratore delegato o di un rappresentante dell'azienda; che entro quelle date vengano forniti chiarimenti sulle incongruenze emerse relativamente allo stato delle proprietà comunali in quartiere, nel confronto tra la planimetria “SIT- Patrimonio del Comune” del 23/09/22 e quella già in nostro possesso del 18/05/21, con evidenza degli atti amministrativi che sostanzino le ragioni di tali differenze. "In particolare - si legge nella lettera inviata all'assessore - relativamente alle aree che dovevano essere cedute a standard nell’ambito del Piano Attuativo APA posto tra via Fontana e il parco giochi di via Guardini, sulle quali il PGT prevede il passaggio della ciclabile che dall’Eurospin conduce a via Adda, come richiesto anche dalla consulta da anni. All’area fra via M. D’Agrate (sentiero dei Mulini) e via Ferrucci, che doveva essere ceduta a standard nell’ambito dell’attuazione del Piano di zona di Edilizia Popolare, interventi attuati tra il 1982 e il 1992, e che risulta invece ancora privata. Tale area è tutt’ora inserita nel Piano dei servizi del PGT vigente e si fa notare come la mancata cessione di tali aree abbia comportato un danno evidente alla comunità, che si è trovata priva per decenni della possibilità di ampliare l’area verde (parco giochi e area cani) di via Guardini".

La Consulta di Sant'Albino chiede inoltre al comune di modificare la convenzione adottata accettando le osservazione che la consulta presneterà entro il 31 ottobre per quanto riguarda il tema delle compensazioni.