Anakin e Luke, i due micetti che a Monza cercano casa

Micetti cercano casa. Si chiamano Anakin e Luke, sono due bellissimi fratellini dal pelo semilungo bianco e nero Anakin e bianco e grigio Luke, nati a dicembre 2023. Vaccinati e microchippati. E L'Enpa di Monza e Brianza cerca per loro una famiglia.

"Questi due piccolini hanno avuto un inizio difficile ma grazie alle assidue cure veterinarie e alle attenzioni della persona che li ha accuditi sono riusciti a crescere armoniosamente. Luke, bianco e grigio, è il più giocherellone dei due. Adora correre, saltare e giocare con i topini e le palline. Ma non perde l’occasione di sedersi sulle gambe degli umani e godersi le coccole".

"Anakin, bianco e nero, è un gran tenerone. Anche lui ama stare in braccio e farsi fare i grattini. Purtroppo, quando era molto piccolo ha avuto una malattia che, nonostante ora si sia completamente risolta, gli ha causato una lieve atassia cerebellare, quindi, quando cammina, perde leggermente l’equilibrio e ha la testina un po’ “ballerina”. Ma comunque non si scoraggia! Corre come un matto, si arrampica ovunque e non è limitato in alcun movimento. Tende solamente a correre un po’ storto… ma questo lo rende solo più simpatico e buffo. Entrambi i fratellini sono molto curiosi e non temono per nulla l’essere umano, anzi, ne ricercano continuamente la compagnia. Come tutti gli altri cuccioli, nonostante la loro probabile malattia (ancora da accertare con un test intorno ai 5 mesi di età) si meritano di poter dormire nel calduccio di una casa, circondati dall’amore di una famiglia per la vita". La mamma è risultata positiva alla FIV pertanto potrebbero esserlo anche loro. La FIV non è trasmissibile a esseri umani e cani, ma solamente tra felini attraverso scambio diretto di sangue, precisano dall'Enpa.

Adozione ideale:

"Per questi teneri gattini consigliamo un’adozione di coppia o singola in un contesto familiare tranquillo con persone che abbiano tempo per attenzioni e gioco. Bene anche famiglie con bambini purché rispettosi e supervisionati. Importante anche rispettare il riposo, vitale per tutti i gatti, e ancora di più per i cuccioli. Come sempre nel caso di gattini di questa età, occorre che ci sia una buona presenza in casa per proseguire il percorso di socializzazione fornendo tante opportunità di gioco e di interazioni positive. Sono quindi escluse situazioni in cui il micino rimarrebbe da solo tutto il giorno. Bene un contesto con giardino protetto dove uscire più avanti, dopo un periodo da trascorrere tassativamente in casa per ambientarsi e acquisire i punti di riferimento e solo dopo la sterilizzazione che avviene verso i 6 mesi circa. Per i gatti che escono, consigliamo in ogni caso l’uso di un collarino anti-strozzo (con chiusura di sicurezza che si apre automaticamente se viene strattonato) con medaglietta identificativa o simile. Adottabile solo nella provincia di Monza e Brianza e nei comuni strettamente limitrofi".

Le visite e i colloqui al rifugio di Monza vengono effettuati esclusivamente su appuntamento.

Per fissare un appuntamento o per informazioni sui gatti ospitati, si prega di scrivere ad adozioni.gatti@enpamonza.it.

Normalmente il rifugio di Via San Damiano 21 è aperto al pubblico tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30.