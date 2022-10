Il consigliere di Fratelli d'Italia che ha detto sì alla 'stanza del buco'

Il suo voto ha certamente spiazzato. Unico in aula - insieme a Paolo Piffer che ha presentato la mozione - ad accogliere la proposta di realizzare anche a Monza la 'stanza salvavita', da molti ribattezzata come la 'stanza del buco'. Un voto certamente contro tendenza quello di Andrea Arbizzoni, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Monza e una lunghissima esperienza nella destra, che a nome personale e non del partito ha votato sì alla mozione del collega. Mentre gli altri due consiglieri meloniani (Marco Monguzzi e Stefano Galli) si sono astenuti. La mozione è stata bocciata, ma la posizione di Andrea Arbizzoni ha certamente spiazzato, anche lo stesso Piffer.

Il progetto presentato dal capogruppo di Civicamente prevede la creazione a Monza di uno spazio protetto dove è prevista la consegna di materiale sterile, del controllo della droga per evitare che sia stata tagliata male, la possibilità per la persona di sottoporsi agli esami di controllo e la presenza di personale sanitario in caso di malore o di overdose. Ma soprattutto di assistenza e di aiuto per le persone che vogliono abbracciare progetti di disintossicazione. Un'idea che ha convinto Andrea Arbizzoni.

"Il mio è un voto personale, e non a nome del partito - ha subito precisato -. Piffer, come me, sono certo che è contrario all'uso della droga ma quello della repressione non può essere l'unico strumento adottato per debellare il problema. Che è una vera e propria piaga".

In passato Piffer aveva già presentato una mozione per la creazione del progetto, ma questa volta Arbizzoni ha accolto favorevolmente l’iniziativa. “Questa ultima presentazione coglie anche i suggerimenti usciti dai vari dibattiti sul tema - ha proseguito il capogruppo di FdI -. Questa formulazione mi ritrova. Anche lui come me è contro qualsiasi tipo di droga. Che ha fatto morire nei parchetti e nelle strade tanti giovani, ma anche meno giovani. La droga distrugge le famiglie, trasforma le persone in zombie, come rappresentato dal film 'Noi ragazzi dello zoo di Berlino' una devastante fotografia del problema della tossicodipendenza negli anni Ottanta. C'erano ragazzi che si bucavano ovunque e che erano diventati zombie. Con la proposta di Paolo Piffer si va verso la riduzione del danno. Stanze protette che cercano di riagganciare e reintrodurre nella società queste persone fragile. L'eroina torna a farla da protagonista nei nostri parchetti. Le abbiamo tentate tutte:dibattiti, incontri, tavole rotonde, ma su questa proposta votiamo contrario perché non possiamo essere lassisti. Ma con questo progetto ci sono in ballo vite da salvare. E io voto favorevolmente”.