È un politico brianzolo il nuovo amore di Anna Falchi

Il cuore di Anna Falchi torna a battere. Ancora per un politico, questa volta brianzolo. Questo secondo il settimanale Diva e Donna che ha fotografato in esclusiva la presentatrice in compagnia di Andrea Crippa, vicepresidente della Lega. Il politico lissonese, 37 anni, braccio destro di Salvini, è stato paparazzato mentre usciva dal teatro insieme ad Anna Falchi, 51 anni. Il titolo non lascerebbe spazio ad equivoci: "È nata una nuova coppia: Anna Falchi e Andrea Crippa”. Sul settimanale anche le foto del bacio tra il politico brianzolo e la conduttrice.

Anna Falchi in passato era stata legata a un altro politico, il forzista Andrea Ruggieri nipote di Bruno Vespa. La conduttrice ad agosto aveva dichiarato di essere tornata single, dopo la fine della sua relazione con Walter Rodinò, esperto di comunicazione. Ma adesso il suo cuore è tornato a battere grazie al leghista brianzolo. E oggi Andrea Crippa era nuovamente salito alla ribalta delle cronache nazionali in merito a un suo commento sulla vicenda di Ilaria Salis: "Spiace per il trattamento riservato a Ilaria Salis e ci auguriamo sappia dimostrare la propria innocenza. Però ogni Paese punisce come vuole e non compete a me giudicare quello che si fa in altri paesi", aveva dichiarato il nuovo amore di Anna Falchi.