Il pugile brianzolo dei record che allena i campioni americani torna in Italia con un'altra medaglia

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 maggio, Andrea Galbiati è atterrato in Italia. Il pugile brianzolo che da anni si è trasferito a New York domani, sabato 20 maggio, sarà nella sua Monza. Lì, all’Arena, sarà all’angolo del ring insieme agli altri due allenatori del peso massimo Alessio Spahiu, pugile italo albanese che si allena in Italia e a New York con il suo maestro Alex Gualandris. Domani sarà tra i protagonisti all’Arena di Monza palcoscenico della terza edizione di The Art of Fighting.

Ma intanto Andrea Galbiati è arrivato in Italia fresco di un’altra importante vittoria. Il suo atleta Tony Loco Soto lo scorso 12 maggio ha vinto la gara di knuckle fighting (la lotta a mani nude) della Bkfc che si è tenuta a Greenville, nel South Carolina. Un vittoria importantissima per il campione di una nuova e impegnativa disciplina che negli Stati Uniti sta spopolando.

“Tony Loco Soto ha combattuto contro il campione inglese GoodJohn – ha spiegato -. Ha fatto 5 round da due minuti l’uno, vincendo con l’unanimità dei 3 giudici. Adesso Tony è tra i primi tre campioni al mondo della boxe a mani nude della Bkfc, la più importante federazione della categoria al mondo. Per me è motivo di grande orgoglio”. E non potrebbero essere altrimenti per l’allenatore brianzolo il cui atleta ha inanellato 5 vittorie in 5 match. Tony Loco Soto nella vita è agente della polizia penitenziaria. “Per questa gara si è allenato meticolosamente - ha spiegato Galbiati -. Ha chiesto 7 settimane di permesso per preparasi al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale”. Adesso Galbiati spera di bissare l'emozione di poche settimane fa anche domani sera. Quando l'emozione sarà data anche dal ritorno a casa, in quella Brianza dove si è allenato, è cresciuto ed è diventato uno dei maggiori pugili prima e poi allenatore.